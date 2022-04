Rita Rusic, dopo anni spuntano foto inedite. Non c’è dubbio, lo ha fatto davvero

Una donna bellissima e piena di energia, Rita Rusic è in perfetta forma e mostra un viso giovane e fresco, ma le foto dal passato svelano un mistero fino ad ora irrisolto

Un vero fiume in piena la bellissima Rita Rusic, la showgirl conosciuta anche come ex di Cecchi Gori. Nella sua carriera diverse esperienze in vari ambiti del mondo dello spettacolo, dalle passerelle come modella fino al cinema e non manca qualche tentativo nel mondo della musica come cantante.

Durante questi anni è stato un personaggio molto presente nel mondo della tv, passando da un ruolo di giudice di Ballando con le stelle nel 2010, fino a sbarcare poi nel mondo dei reality show italiani. Nel 2020 l’abbiamo vista in veste di concorrente del Grande Fratello Vip, in cui ha fatto molto discutere anche per i celebri battibecchi con Valeria Marini.

Quest’anno, all’età di 61 anni, la Rusic ha deciso di mettersi di nuovo in gioco con un’avventura molto più dura, quella di Pechino Express. Nel programma itinerante la showgirl ha partecipato in coppia con il fidanzato Cristiano Di Luzio, affrontando le varie sfide quotidiane. Il reality consiste infatti nella scoperta dei luoghi più belli dell’Oriente in una continua corsa contro il tempo e contro le avversità e i due se la sono cavata egregiamente prima di essere eliminati dalla coppia Madre-Figlia.

I ritocchini di Rita Rusic, qualche modifica c’è stata: ecco il confronto

Come dicevamo, ad oggi Rita Rusic appare ancora una donna in splendida forma che non porta assolutamente i segni dell’età. Viso liscio e aggraziato, sguardo vispo e fisico mozzafiato. Quindi ci chiediamo: ha fatto ricorso a qualche aiutino del chirurgo estetico?

Di recente la sfavillante showgirl è finita nelle grinfie della temutissima rubrica “Fatti e Rifatti” di Striscia la Notizia, che come di consueto con una buona dose di irriverenza e simpatia va a sciogliere questi dubbi. Nella puntata del programma di Ricci, l’ex di Cecchi Gori (vi ricordate cosa ha rivelato sulla fine del matrimonio con lui?) è stata sottoposta allo scanner test e si può dire che non l’abbia superato alla grande.

Sembrerebbe infatti che la sua evidente bellezza sia anche il frutto di qualche aiutino: le labbra sembrano chiaramente aumentate di volume, mentre il nasino secondo gli autori è stato “toccato e ritoccato più volte“. Non supera l’analisi neppure il viso che nel complesso sarebbe stato riempito con un’aiutino da parte del botulino, o comunque da trattamenti che lo rendono liscio e rimpolpato. Niente da fare dunque, per la naturalezza di Rita non c’è una scusante che tenga. I ritocchini sembrano essere palesi se confrontata con il suo aspetto in gioventù, ma non c’è che dire, ottimo risultato!