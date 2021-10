L’errore da non commettere mai con la frittata per non farla gommosa e asciutta

Se avete preparato la frittata ma è venuta gommosa e asciutto probabilmente avete commesso un banale errore: ecco quale.

Spesso quando si vuole prendere in giro qualcuno si dice: “Hai fatto una frittata”, come a dire: “Hai combinato un disastro”. Nonostante ciò quando si cucina una frittata bisogna stare attenti a non commettere alcuni errori.

Un piatto semplice e alla portata di tutti il cui ingrediente principale sono le uova, anche se poi si può arricchire con formaggi, verdure o altro. Pur essendo all’apparenza semplice da realizzare quando si prepara la frittata bisogna rispettare alcuni passaggi.

Da servire come salvacena perché si prepara anche all’ultimo minuto la frittata può essere anche utilizzata come base per un antipasto, servita a forma di rotolo o tagliata a cubetti. Insomma di ricette ce ne sono davvero tante ma per far sì che la nostra frittata non sia gommosa e asciutta occorre non commettere un banale errore.

Se fai questo errore la frittata sarà asciutta e gommosa

Semplice e veloce la frittata è uno di quei piatti che si preparano anche all’ultimo minuto ma è importante sapere come farla. Molti sono infatti gli errori in cui si può incappare e tra questi uno in particolare rischia di far diventare la frittata gommosa e asciutta.

Per farcire un panino, come antipasto, o come secondo piatto, arricchita con formaggi filanti o verdure la frittata è il classico piatto che si prepara in ogni famiglia. Spesso però capita di commettere dei banali errori che ne compromettono la riuscita.

In particolare uno è più scontato di quanto si possa pensare ma può far diventare la nostra frittata nientemeno che gommosa e asciutta. Un gesto che tanti compiono pensando sia innocuo e invece è proprio la causa del disastro.

Per ottenere una frittata degna di tale nome il primo errore da non commettere è di non esagerare, una volta sgusciate le uova, a sbatterle troppo. Infatti non stiamo facendo un dolce e non dobbiamo esagerare fino a montarle come faremmo in tal caso.

Infatti più aria incorporano le uova e più la frittata sarà gommosa e asciutta. Quindi il giusto procedimento è sgusciare le uova una ad una e poi con una forchetta amalgamare i tuorli e gli albumi avendo cura di mescolarli e non esagerare con la potenza. Basterà ottenere un composto omogeneo e ben equilibrato.

A tal proposito possiamo aggiungere un po’ di latte o del formaggio grattugiato tipo grana o parmigiano. Questi ingredienti favoriranno un composto più cremoso e quindi anche la consistenza della nostra frittata sarà meno asciutta e spugnosa.

Un altro errore che potrebbe rischiare di far diventare la vostra frittata asciutta è di cuocerla oltre il tempo di cui necessita. Sicuramente tenerla più del dovuto sulla padella potrebbe comportare un risultato secco e per nulla morbido e cremoso.

Insomma pochi accorgimenti per una frittata eccezionale sono la base della riuscita di un buon piatto.