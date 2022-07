Dopo un terribile incidente che le è quasi costato la vita, di intravede un po’ di luce per la famosissima e amatissima vip. Ecco di chi stiamo parlando.

Un terribile incidente ha quasi posto fine alla sua vita, ma questa nota vip si sta riprendendo alla grande, anche grazie alle attenzioni del personale medico e degli infermieri che non l’hanno mai abbandonata. L’incidente risale ormai a qualche mese fa, ma la vip ha riportato gravi ferite in seguito allo scontro avvenuto mentre si trovava in auto con il marito. Dopo molto tempo e molta fisioterapia, la donna è finalmente riuscita a rimettersi in piedi e a muovere qualche passo. Ecco di chi stiamo parlando.

La preoccupazione dei fan era altissima, ma questa tenace e determinata vip è riuscita a trarsi fuori dal pericolo dopo un incidente d’auto che avrebbe potuto ucciderla. Nello schianto, anche il marito ha rischiato la pelle, ma è riuscito a sopravvivere, con grande sollievo di tutti. Il percorso di guarigione sarà lungo, ma già di vedono in primi importanti miglioramenti, che hanno entusiasmato i fan.

Dopo il terribile incidente, questa nota vip si era riprendendo alla grande

Stiamo parlando della meravigliosa Eva Henger, che è sopravvissuta a un incidente d’auto davvero terrificante avuto insieme al marito Massimiliano Caroletti.

Dopo tanta preoccupazione (anche della figlia Mercedesz, che ha comunque deciso di partecipare all’Isola dei Famosi nonostante l’incidente della madre) Eva sta facendo grandi progressi. Ha infatti ricominciato a muovere i prima passi. Un vero miracolo, secondo il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. La nota testata ha pubblicato un video che mostra proprio la breve camminata della Henger dopo il prolungato allettamento. Eva Henger in persona ha voluto ringraziare Alessi per le belle parole spese su di lei. “Grazie Roberto, una sensazione bellissima”, ha scritto la ex porno diva. Di certo l’incidente le ha lasciato ferite profonde, non solo fisiche, e di questa Eva è ben consapevole. “Quando hai la certezza di non essere indistruttibile, ti senti sempre in pericolo”, ha ammesso la Henger. L’ex porno star può comunque sempre contare sull’aiuto e sulla vicinanza dei suoi familiari, in particolare di su figlia Mercedesz, con cui si è riappacificata dopo un doloroso litigio che le ha portate a separarsi.