L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Mercedesz Henger ha svelato lati finora nascosti del rapporto con la madre, Eva Henger, che hanno sorpreso i più. Ecco cosa ha dichiarato la ragazza.

Mercedesz Henger, la figlia di Eva Henger, ha recentemente svelato dettagli inediti sul rapporto con sua madre. Le due non hanno sempre avuto una relazione positiva e Mercedesz ha voluto precisarlo subito dopo la fine dell’Isola dei Famosi, programma che le ha lasciato molto tempo per pensare e rimuginare sul rapporto con la famosa mamma. Ecco i dettagli inediti del rapporto tra le due che forse non vi sareste mai aspettati.

Terminata l’esperienza (sostanzialmente positiva) all’Isola dei Famosi, la giovane figlia dell’ex porno diva Eva Henger ha voluto raccontare dettagli finora nascosti del rapporto che la lega a sua madre (oltre a un doloroso ricordo del passato). Dettagli che per lungo tempo sono stati nascosti al pubblico italiano. Nonostante quello che molti potrebbero pensare, i rapporti tra Eva e la figlia non sono sempre stati idilliaci a causa di vari problemi interni alla famiglia che hanno messo a dura prova il loro rapporto. L’affetto tra le due, comunque, è innegabile e oggi è ancora più cristallino dopo il terribile incidente d’auto subito da Eva, che è quasi costato la vita a lei e al suo compagno (ma ora sono fuori pericolo).

Mercedesz Henger, il rapporto burrascoso con la madre

In una recente intervista rilasciata poco prima della finale de l’Isola dei Famosi, la giovane Mercedesz ha affermato che per un lungo periodo lei e la madre si sono allontanate per svariate ragioni.

“Ci eravamo allontanate per tanti motivi che però preferisco rimangano privati visto che due anni fa abbiamo già sbagliato litigando in diretta televisiva“, ha spiegato Mercedesz, che durante l’isola dei famosi ha dimostrato un forte interesse per il compagno d’avventura Edoardo Tavassi. “Erano motivi seri di cui però dobbiamo ancora parlare ma lo faremo. Mi fa piacere che siano stati fatti dei passi avanti importanti sia da parte mia che da parte sua. Ho intravisto una volontà reciproca di risolvere questo problema. Per due anni mi sono portata un peso sulla coscienza che cercavo di nascondere. Ora stiamo approfittando di queste giornate per trascorrere del tempo insieme all’insegna della positività”.

Molte persone hanno anche criticato Mercedesz per aver scelto di partecipare all’Isola del Famosi nonostante la madre avesse appena avuto un incidente molto grave. La risposta della ragazza non si è fatta attendere. “Avevo parlato con mia madre e le avevo detto che sarei rimasta con lei. Lei però mi ha esortato ad andare dicendo che avrebbe dovuto trascorrere del tempo su divano e poi mi ha detto: “Vai e fammi ridere tanto”. Mamma è rimasta contenta del mio percorso e sono felice di non averla delusa.”