Victoria De Angelis senza niente addosso nella vasca da bagno: la bassista dei Maneskin è una gioia per gli occhi.

Sul palco si scatena attraversando il palco, da destra a sinistra, più volte durante i concerti dei Maneskin e, così, a spettacolo concluso, per ricaricarsi e ritrovare un po’ di energia, Victoria De Angelis si concede un bagno rilassante immortalando il momento con un selfie che conquista non solo i fan della giovane band romana, ma chiunque si fermi ad ammirare la sua bellezza.

Difficile trovare un difetto in Victoria De Angelis che è assolutamente perfetta. Basta guardarla per rendersi conto dei doni che madre natura ha deciso di farle. Un mix perfetto di lineamento danesi e italiani per un risultato assolutamente mozzafiato come testimonia la foto che vedete qui in alto, ma anche il selfie in basso in cui la bassista è assolutamente senza trucchi e senza filtri.

Victoria De Angelis, una dea in acqua: il selfie nella vasca da bagno è incantevole

I fan dei Maneskin sono ormai abituati ai selfie di Victoria, ma ogni volta, la De Angelis riesce a lasciare tutti a bocca aperta come ha fatto quando ha deciso di scattare una foto mentre si rilassava con un bagno dopo le fatiche del live.

Con i capelli raccolti in una cosa, la frangia che le copre la fronte e il viso stanco, Victoria è immersa nell’acqua e nella schiuma mentre prova a mandare via la stanchezza. Una foto un cui copre, con le braccia il decolletè mostrando in parte uno degli ultimi tatuaggi fatti. Sempre pronta a suonare e a regalare emozioni al pubblico come ha fatto questa sera sul palco del Circo Massimo con Damiano David con cui ha un rapporto speciale, Ethan Torchio e Thomas Raggi, lontana dal palco, nella sua stanza, Victoria lascia prevalere la stanchezza.

La foto nella vasca da bagno è stata particolarmente apprezzata dai fan che seguono con grande interesse anche la sorella Veronica, bellissima esattamente come la bassista dei Maneskin che, a loro volta, con la musica, hanno letteralmente conquistato il mondo in poco più di un anno dalla vittoria all’Eurovision 2021.