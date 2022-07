La scomoda verità sui titoli di Meghan che la Regina dovrà accettare

By

Da quando ha lasciato la famiglia Reale molti chiedono che venga privata dei titoli nobiliari che ha ricevuto, ma c’è una scomoda verità sui titoli di Meghan Markle.

Quando una persona priva di titoli nobiliari entra a far parte della Famiglia Reale Britannica sposando qualcuno che ne fa parte per diritto di nascita, diventa nobile.

Si tratta di un meccanismo antichissimo che è sopravvissuto attraverso secoli e secoli di monarchia (britannica e non).

I titoli che vengono attribuiti ai novelli sposi vengono in genere scelti con cura dallo stesso sovrano, che cerca di trovare il “titolo giusto” per la persona a cui lo sta donando.

Come tutti sanno, ad esempio, al momento del loro matrimonio, Harry e Meghan hanno ricevuto il titolo di Duca e Duchessa di Sussex. Si tratta di un titolo che hanno continuato a mantenere anche oggi mentre vivono in America e farlo è pienamente nei loro diritti.

Il motivo per cui la Regina Elisabetta decise di donare ai due novelli sposi proprio il titolo di Duchi di Sussex è molto toccante: il primo Duca di Sussex, il Principe Augusto Federico, fu il primo nobile inglese a schierarsi apertamente contro la schiavitù e fu anche il primo Duca ad accogliere nella propria casa e al proprio servizio (pagandola!) una donna di origine africane.

La Regina Elisabetta ha quindi voluto fare in modo che la prima Duchessa afroamericana della Famiglia Reale avesse proprio il titolo di colui che si oppose alla schiavitù.

Il problema è che per molti Harry e Meghan si sono comportati malissimo con la Famiglia Reale e quindi dovrebbero essere privati dei titoli.

Ecco perché Meghan Markle non perderà mai almeno uno dei suoi titoli

Esattamente come può donare titoli nobiliari, il sovrano inglese può toglierli alle persone che li hanno ricevuti.

Si tratta però di una misura davvero drastica che è stata utilizzata molto raramente contro qualcuno che un tempo faceva parte della Famiglia Reale. Questo significa che se Elisabetta II togliesse davvero i titoli a Harry e Meghan sarebbe una gravissima dichiarazione di guerra nei loro confronti.

Qualcuno direbbe che i Sussex se lo meriterebbero, soprattutto perché hanno continuato a fare affermazioni durissime e scandalose sulla Famiglia Reale da quando si sono ritirati in America.

L’esempio più grave è stato accusare un membro della famiglia reale di razzismo nei confronti del piccolo Archie (e indirettamente di Meghan), inoltre Meghan ha affermato che nessuno della Famiglia Reale le ha fornito il sostegno emotivo e mentale necessario per sostenerla durante il difficile periodo della gravidanza, spingendola addirittura sull’orlo del suicidio.

Nonostante tutto, però la Regina Elisabetta è stata sempre estremamente accomodante con i Sussex, tanto da “dare la sua approvazione” al fatto che Harry e Meghan chiamassero Lilibet la loro bambina. Peccato che anche questo, secondo delle fonti molto vicine alla Famiglia Reale, non sia che una mezza verità. Harry avrebbe “ingannato” la Regina e lo avrebbe fatto di proposito.

Quello che però è certo è che Elisabetta II ha voluto i Sussex al suo Giubileo di Platino, nella speranza che i membri della Famiglia Reale si perdonassero a vicenda e che tornasse la serenità all’interno e all’esterno della Corte.

Le cose non sono andate esattamente così. Harry e Meghan sono stati pesantemente fischiati mentre erano a Londra, tanto che avrebbero deciso di fuggire in tutta fretta dal Regno Unito per evitare altri spiacevoli episodi.

Dopo aver teso la mano al suo ex nipote preferito, nel tentativo di riavvicinarlo al resto della famiglia, sicuramente Elisabetta non vorrà privarlo del titolo che gli ha donato.

Inoltre, anche se Elisabetta decidesse di farlo (o alla morte della Regina Carlo decidesse di farlo), ci sarebbe un titolo che Meghan Markle non perderebbe mai, ancora più importante di quello di Duchessa.

Meghan Markle resterà sempre una principessa anche se dovesse perdere il titolo di Duchessa. Il motivo è che suo marito è nato Principe Inglese. Si tratta di un titolo ottenuto per diritto di nascita e che Harry non perderà mai. Avendolo sposato Harry anche Meghan rimarrà principessa per tutta la vita.