Ecco l’accessorio dell’estate! Indossalo per essere trendy come Elodie!

L’accessorio dell’estate 2022 è questo, e non potrai stare senza! La cantante romana Elodie ha sfoggiato in un look super trendy questo accessorio! Copiamo il look dell’artista e scopriamo insieme come indossare l’accessorio del momento!

L’estate è la stagione del caldo, delle giornate al mare e dei look colorati! Le tendenze per l’estate 2022 sono tante e tutte variegate, ma quelle che riguardano gli accessori sono poche e vanno utilizzate del modo corretto. Ad esempio, tu quali accessori utilizzi in estate? Questo lo amerai alla follia!

Dopo due anni in cui la moda ha scelto collezioni basic e neutre a causa della pandemia che ha colpito tutta la popolazione mondiale ritorna più forte di prima.

Infatti il fashion del 2022, estivo ma anche invernale, è ricco di nuove tendenze, colori, fantasie e nuovi tessuti. Perché per la moda questo è l’anno della ripartenza!

Ma il settore della moda non punta la propria rinascita limitandosi solo all’abbigliamento, e da un’attenzione particolare anche agli accessori.

Rispetto a quelli in voga negli anni prepandemici il fashion non vuole puntare solo su orecchini, borse e collane, ma ripesca elementi del passato rendendoli attuali come non mai.

Ad esempio? L’accessorio dell’estate: la bandana per capelli!

Se prima alla parola accessori associavamo subito articoli di bigiotteria o gioielli, adesso non possiamo più farlo, perché le tendenze del momento sono ricche di tutte le tipologie di accessori, tra cui la bandana per capelli!

Tutti i personaggi più influenti del momento indossano la bandana o fascia per capelli, tra le quali Giulia De Lellis e la cantante romana Elodie!

Volete indossare questo accessorio di tendenza? Ecco come abbinarlo!

Gli accessori sono la ciliegina sulla torta dei nostri look. Senza questi i nostri outfit sembrano incompleti e vuoti. Se non siete abituate a portarli è il momento di provare, perché vi innamorerete del risultato!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo insieme come indossare e scegliere la bandana per capelli:

la scelta: per prima cosa dobbiamo scegliere la nostra bandana. Come fare? Sceglierla leggera, in cotone o seta, e a fantasia colorata. In questo modo potrete indossarla su molti abbinamenti.

se pensate che la bandana per capelli è un accessorio solo da mare vi sbagliate. Potete indossarla anche nei look basici per una passeggiata pomeridiana oppure in un look da festa! indossare la banda: avete l'accessorio, avete il look, ma come indossarla? Facile! Piegate in due la vostra bandana quadrata facendole prendere una forma triangolare. Poggiate la parte centrale a coprire la fronte e chiudete con un nodo i due lembi della bandana. Poi aggiustate i vostri capelli. Lisci per un look da serata, mossi per un look da giorno o da spiaggia. Sarete divine!

