Jeans a vita bassa! Ecco perché non dovresti mai portarli così

I jeans a vita bassa sono la nuova tendenza del 2022, ripescati direttamente dagli anni 2000. Ma sai come indossarli? Perché nascondono delle insidie! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà come evitare gli errori di stile con i jeans a vita bassa!

La moda si ripete. Anno dopo anno le nuove collezioni dei brand di lusso che tracciano le regole del fashion si colmano di riferimenti presi dal passato. Vi ricordate la moda anni 2000? Fatta di scarpe a punta, mini bags e jeans a vita bassa? Da oggi gli anni 2000 non saranno solo un ricordo, perché non potremo fare a meno nei nostri look proprio dei jeans a vita bassa. Ma attenzione! Evitate a tutti i costi questi errori di stile!

Gli anni ’70 sono stati per eccellenza gli anni della rivoluzione, in cui la moda era un mezzo per comunicare al mondo intero il cambiamento generazionale. Le donne soprattutto grazie anche al fashion hanno potuto esprimersi, sancire la propria libertà.

Gli anni ‘90 sono stati invece rivoluzionari sotto altri aspetti. Internet diventa parte integrante della vita di tutta la popolazione mondiale. I telefoni cellulare permettono una comunicazione veloce e rapida. Il mondo viaggia a velocità inimmaginabili e la moda subisce l’influenza di questo cambiamento. Nasce la concezione di possedere tanti capi, ma di scarsa qualità, invece che possederne pochi ma di buona qualità e duraturi nel tempo. La moda hip-hop arriva anche in Italia, con i pantaloni larghi, i giubbotti varsity bomber e le scarpe da ginnastica.

Negli anni 2000 invece la moda la facevano loro, le IT girls, ragazze e donne del mondo dello spettacolo particolarmente influenti nel campo del fashion. Tutte volevano copiare il loro stile. In poche parole stava nascendo la figura dell’influencer, ma senza i social media e tutto si svolgeva sui magazines di moda o sui tabloid. Il look casual di una IT girl? Crop top e jeans a vita bassa!

Dopo più di 20 anni i jeans low waist tornano ad essere i più trendy del momento. Ma quando si riprendono delle mode dal passato non si riprende anche tutto l’outfit, solo alcuni dettagli. Infatti indossare il jeans a vita bassa e rimanere trendy per la moda del 2022 non è semplicissimo.

Per questo motivo ci siamo noi di CheDonna, che vi mostriamo come indossare i jeans low waist nel modo corretto. Siete pronte? Iniziamo!

Quando si utilizzano tendenze del passato dobbiamo sempre far attenzione a renderle più contemporanee. Non bisogna mai riprendere i total look del passato, ma solo qualche dettaglio. Altrimenti i nostri outfit sembreranno antichi e fuori tendenza!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come evitare gli errori di stile quando indossiamo un jeans low waist:

scegli quello giusto: i modelli di tendenza nel 2022 sono quelli a vita bassa e larghi in gamba. Mai scegliere un jeans a vita bassa aderente e a campana. Il nostro look diventerà OUT in un secondo.

i modelli di tendenza nel 2022 sono quelli a vita bassa e larghi in gamba. Mai scegliere un jeans a vita bassa aderente e a campana. Il nostro look diventerà OUT in un secondo. crop top e felpe corte: in inverno o in estate le tendenze parlano chiaro e dicono maglia corta con jeans a vita bassa. Lo so, non tutte noi ci sentiamo a nostro agio a mostrare pancia e ombelico. Nessun problema! Scegli la tua felpa corta, indossa sotto una canottiera a costine aderente e poi il tuo jeans low waist!

in inverno o in estate le tendenze parlano chiaro e dicono maglia corta con jeans a vita bassa. Lo so, non tutte noi ci sentiamo a nostro agio a mostrare pancia e ombelico. Nessun problema! Scegli la tua felpa corta, indossa sotto una canottiera a costine aderente e poi il tuo jeans low waist! accessori giusti: anche questi fanno la differenza. E quali accessori abbinare ad un jeans a vita bassa? La cintura gioiello! Da indossare morbida sotto la pancia, la cintura gioiello è anche questa un riferimento del passato, ritornata di gran voga insieme al jeans low waist. Look perfetto se abbinato ad un corset top e sandalo stringato con tacco! A proposito, I saldi da Zara: ecco i 4 capi da acquistare a prezzo scontato!

Termina qui anche per oggi questa guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista i jeans a vita bassa e tutti gli errori di stile da non commettere mai.

Alla prossima guida di stile! Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità in fatto di fashion, e non solo!