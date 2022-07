I saldi da Zara: ecco i 4 capi da acquistare a prezzo scontato!

By

Sono arrivati i saldi da Zara! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà come seguire le tendenze e risparmiare allo stesso tempo! Ma attenzione! Non commettere mai questo errore di stile!

Siamo ufficialmente entrati nella prima settimana del periodo dei saldi estivi e noi fashion lovers dobbiamo ancora fare shopping! Nessuna paura, perché oggi in questa guida di stile targata CheDonna vedremo quali sono i capi da acquistare in questo periodo di saldi estivi per scegliere le tendenze del momento e non prendere delle belle fregature!

Come abbiamo già anticipato in tutta Italia è iniziato il periodo dell’anno più amato da tutte noi: i saldi estivi!

In questo momento possiamo fare shopping nei nostri negozi preferiti e acquistare quel capo costoso su cui avevamo messo gli occhi da tempo ad un prezzo ridotto.

Purtroppo può succedere che durante il periodo dei saldi prendiamo delle grosse fregature, perché ci ritroviamo ad acquistare cose di cui non abbiamo necessità, o addirittura doppioni, solo perché troviamo il cartellino con il prezzo scontato!

La prima regola per essere delle vere fashion lovers è evitare a tutti i costi gli sprechi, perché non è trendy riempire il nostro armadio di capi di cui non abbiamo necessità!

Allora come fare? Con questa guida di stile targata CheDonna! Infatti oggi vedremo insieme 4 capi trendy da acquistare con i saldi da Zara che ameremo indossare in estate!

Siete pronte? Iniziamo!

I saldi da Zara: non farti sfuggire questi 4 capi trendy a prezzi scontati, per una vacanza al mare all’insegna del fashion!

Prima di fare acquisti è buona usanza quella di ridare un’occhiata al nostro armadio, per vedere cosa realmente può esserci utile o no. Evitiamo di acquistare doppioni, concentriamoci solo su quei capi che ci mancano per avere uno stile al top!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono i 4 capi trendy estivi da acquistare da Zara con i saldi:

vestito corto satinato: non c’è niente di meglio in estate che indossare un bell’abito bianco. Ancora meglio se bianco, mini, firmato Zara e acquistato con i saldi estivi! Prezzo originale € 49,95, scontato € 35,95.

non c’è niente di meglio in estate che indossare un bell’abito bianco. Ancora meglio se bianco, mini, firmato Zara e acquistato con i saldi estivi! Prezzo originale € 49,95, scontato € 35,95. jeans mid rise loose : altro capo che conviene acquistare a saldo è un jeans morbido ma colorato, da poter abbinare a topo basici da indossare per le nostre serate estive. Da Zara possiamo acquistare un jeans rosa a vita media largo in gamba al prezzo scontato di € 17,95.

: altro capo che conviene acquistare a saldo è un jeans morbido ma colorato, da poter abbinare a topo basici da indossare per le nostre serate estive. Da Zara possiamo acquistare un jeans rosa a vita media largo in gamba al prezzo scontato di € 17,95. sandali con tacco alto in vinile con strass : altro articolo che possiamo acquistare con i saldi sono le scarpe con il tacco. Se vogliamo avere una scarpa colorata che non indosseremo tanto perché non risparmiare qualcosa acquistandola a saldo? Da Zara trovate un sandalo fucsia con tacco a spillo con fascette brillantinate. Costo scontato € 25,95.

: altro articolo che possiamo acquistare con i saldi sono le scarpe con il tacco. Se vogliamo avere una scarpa colorata che non indosseremo tanto perché non risparmiare qualcosa acquistandola a saldo? Da Zara trovate un sandalo fucsia con tacco a spillo con fascette brillantinate. Costo scontato € 25,95. borsa a cesta in rafia: ultima, ma non per importanza, è la borsa in rafia. Prezzo scontato € 19,95. Ottima sia per la giornata sulla spiaggia sia per la gita fuori porta! A proposito, Vuoi avere le gambe più lunghe? Ecco come fare partendo dal look giusto!

Alla prossima guida di stile, per non perdere nessuna novità in fatto di fashion, società e molto altro!