Ecco gli errori da non fare se sei in menopausa e stai iniziando la dieta!

Quando si entra in menopausa è importante seguire una dieta sana ed equilibrata: ecco gli errori da non fare per evitare di ingrassare.

Quando le donne entrano in menopausa nel loro corpo avvengono una serie di cambiamenti non solo a livello fisico ma anche psicologico. In questo periodo della vita è normale avere la tendenza ad ingrassare, soprattutto intorno ai fianchi e sul girovita.

Una dieta sana ed equilibrata può sicuramente giovare alla condizione, specie perché in questo periodo si assiste ad un calo del metabolismo basale, quindi è opportuno controllare il regime alimentare, così come la quantità di calorie introdotte.

Inoltre, c’è anche una perdita del tono muscolare, ecco perché è fondamentale ricordare di praticare sempre un’attività fisica così da contrastare la carenza di estrogeni e progesterone. Ma scopriamo quali sono gli errori da non fare nella dieta in menopausa.

Ecco gli errori da evitare nella dieta in menopausa

Molto spesso quando arriva la menopausa le donne si fanno trovare impreparate. Trattandosi di un periodo particolare della vita, occorre invece conoscere come contrastare gli effetti negativi tra cui l’aumento di peso.

Condurre una vita normale è fondamentale, ma non commettere banali errori può essere la chiave di volta per affrontare al meglio anche un periodo un po’ più complesso proprio come quello della menopausa.

Scopriamo allora gli errori da non commettere nella dieta quando si entra in menopausa.

1) Continuare a mangiare come prima. Una dieta a volte può non bastare in menopausa, infatti, è importante saper introdurre i giusti alimenti. Oltre a tenere un regime ipocalorico è importante consumare proteine che vanno a rinforzare la muscolatura, pesce azzurro, frutta secca come le mandorle. Gli omega3 sono necessari. Ottime anche le verdure a foglia larga ricche di calcio e magnesio fondamentali per le ossa. Bene anche i cereali integrali specie a cena perché favoriscono il sonno e poi non dimentichiamo che frutta e verdura devono essere introdotte ogni giorno.

2) Assumere alcolici e fumare. Molte donne quando si avvicina la menopausa o durante il periodo stesso continuano a bere e fumare come prima. Premesso che abusare di alcolici e fumare è sconsigliato in qualsiasi periodo della vita, a maggior ragione in una fase delicata come quella della menopausa. Se proprio non si riesce a farne a meno si può assumere un calice di vino rosso ma una volta ogni tanto.

3) Consumare cibi salati. In menopausa è opportuno ridurre il consumo di sale, che potremo facilmente sostituire con le spezie, ad esempio. Qui scopri i cibi anche insospettabili che ne sono ricchi. Inoltre, è importante conoscere alcune astuzie per diminuire l’utilizzo di sale in cucina.

4) Saltare i pasti. Spesso capita che dopo aver consumato un pasto particolarmente ricco si preferisca digiunare a quello successivo. In menopausa però è importante essere regolari nei pasti e farne 5 al giorno. Se si sgarra meglio compensare con un piatto a base di proteine e verdure.

5) Non scegliere cibi integrali. In menopausa è importante assumere le fibre, quindi sì ai cereali integrali. Possiamo anche scegliere di consumare la pasta e il pane realizzati con farine integrali anziché con la farina bianca raffinata.

6) Dimenticare l’attività fisica. Fondamentale oltre alla dieta è fare attività fisica durante la menopausa. Dalle camminate a passo veloce, a qualche corsa se si è più allenate, altrimenti va bene aerobica, o esercizi di tonificazione che vanno a rinforzare la massa muscolare. Meglio prima consultarsi con il proprio medico ed eventualmente se si ha la possibilità potremo allenarci con un personal trainer.