Sonia Bruganelli choc: la proposta al GF Vip ha sconvolto tutti

Dopo la riconferma ufficiale come opinionista al GF Vip, Sonia Bruganelli ha rivelato una proposta assurda che ha fatto alla produzione: è choc.

La moglie di Paolo Bonolis in questi ultimi giorni è balzata nuovamente all’attenzione delle cronache televisive, perché come tutti ormai sanno è stata riconfermata come opinionista del GF Vip. Una scelta che ai telespettatori sembra proprio non essere scesa giù, visto che proprio lei aveva dichiarato apertamente che non avrebbe più ripetuto l’esperienza.

La notizia, dunque, è caduta un po’ come una doccia fredda, dividendo l’opinione pubblica e facendo ribellare mediaticamente tutti quelli che forse, tra le due opinioniste della scorsa edizione, avrebbero rivisto meglio nel ruolo Adriana Volpe. Nulla da fare però, per la conduttrice che invece è stata fatta fuori da Alfonso Signorini senza pietà. Ancora il padrone di casa non si è espresso su quali siano i reali motivi che lo abbiano spinto a corteggiare tanto la Bruganelli da farle riaccettare il ruolo, ma a convincerla potrebbe essere stata anche la compagnia.

La sua nuova collega che siederà insieme a lei sulle poltroncine azzurre quest’anno sarà Orietta Berti. Personaggio amatissimo, spiritoso e seguito dai giovani, la cantante potrebbe essere la vera chiave di volta del programma e, probabilmente è anche uno dei motivi per cui Sonia ha accettato di essere di nuovo lì. In una recente intervista, la produttrice ha rivelato qualche dettaglio sconcertante sulla prossima edizione.

Parto in diretta al GF Vip? La proposta di Sonia Bruganelli a Signorini getta nello sconcerto

Per la prima volta dopo l’annuncio ufficiale dei nomi delle opinioniste al prossimo GF Vip, Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio rispondendo ad alcune domande. Intervistata nel programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri “Facciamo finta che” su R101, la moglie di Paolo Bonolis si è espressa innanzitutto proprio su Orietta Berti, affermando di averla già conosciuta in precedenza.

“È venuta ospite a “I libri di Sonia” con il suo libro e ci siamo trovate benissimo insieme. Orietta è Orietta, è una donna con un carisma incredibile”, ha raccontato Sonia, affermando che trova la donna dotata di una grande intelligenza, dimostrata dal suo sapersi reinventare negli anni. Nessuna parola per la ex collega Adriana Volpe che intanto ha reagito sui social, ma la Bruganelli sulla sua riconferma ha spiegato di non volersi sentire corteggiata. “Però devo dire che per me è stato molto bello sentirmi dire da Alfonso che voleva che lo aiutassi in questa seconda mia esperienza, che si era trovato molto bene con me“, ha detto poi.

La notizia però forse più sconcertante rivelata dall’opinionista è stata quella di una sua proposta fatta ad Alfonso Signorini e alla produzione per la prossima stagione del GF Vip. Sonia Bruganelli avrebbe lanciato l’idea di inserire tra i concorrenti una donna incinta, che avrebbe poi potuto partorire in diretta. Una scelta sicuramente fuori dal comune, che comunque non è stata approvata: “Con il fatto che in corsa entrano nuovi personaggi, il Grande Fratello può durare anche due anni…io avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa. Però mi hanno detto che era troppo rischioso”.