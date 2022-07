Altro che nipote fidato e premuroso: ecco come Harry ingannò la Regina

Svelato l’inganno con cui Harry strappò alla Regina il “permesso” di chiamare Lilibet con il suo nome: fu molto scorretto!

Quando circolò la notizia che Harry e Meghan decisero di chiamare la loro secondogenita con il nome di Lilibet Diana in tutto il mondo si generò un’ondata di stupore.

In realtà è abbastanza usuale che le nipoti femmine della Regina portino il suo nome. Per fare un esempio vicinissimo a Harry, la figlia di William si chiama in realtà Charlotte (come Carlo) Elizabeth (come la Regina) Diana (come Lady D.).

Non dovrebbe quindi fare molta notizia il fatto che una delle bisnipotine della Regina abbia ricevuto il suo nome, ma le cose non sono esattamente così.

Harry e Meghan, come hanno fatto negli ultimi due anni a questa parte, hanno aggirato tutte le regole della Corte Inglese e lo hanno fatto anche nel caso del nome di Lilibet.

In realtà nel corso di un’intervista Harry ha affermato di aver informato sua nonna del fatto che la sua secondogenita avrebbe preso il suo nome, ma lo ha fatto in maniera molto fumosa.

L’inganno con cui Harry ottenne dalla Regina un “permesso” che in realtà non è mai arrivato

Come ormai tutti sanno il nome Lilibet non è un nome vero e proprio ma si tratta di un soprannome che ha accompagnato la Regina Elisabetta per tutta la vita.

Fu proprio la Regina (all’epoca solo una principessa di pochissimi anni) a creare il soprannome che sarebbe stato trasmesso a sua nipote. In pratica la principessa Elizabeth non sapeva pronunciare il proprio nome quando aveva due o tre anni. Per questo motivo, quando qualcuno le chiedeva come si chiamasse, rispondeva “Lilibeth”.

Il Re Giorgio VI e la Regina Elizabeth, cioè i genitori della Regina Elisabetta, si affezionarono talmente tanto a questo nomignolo che cominciarono a utilizzarlo in famiglia per chiamare la bambina.

Da quel momento in poi tutti coloro che facevano parte della famiglia e degli amici più stretti della futura Regina cominciarono a chiamarla Lilibet.

Come si può intuire, però, si tratta di un nome molto privato, che nessuno poteva utilizzare al di fuori della ristrettissima cerchia dei parenti prossimi di Elisabetta.

Era proprio questo il motivo per cui molti si stupirono del fatto che la Regina avesse concesso a Harry il permesso di dare a sua figlia un nome così speciale.

Ora però è emerso il racconto di qualcuno che sa esattamente come sono andate le cose.

Si tratta di Nicholas Haslam, un famoso interior designer sposato con una nobildonna inglese. Haslam lavorò a lungo con il fotografo di moda che poi sposò la Principessa Margaret, quindi conosce molto bene le dinamiche interne alla Famiglia Reale e ha molti contatti con “il palazzo”.

Nicholas Haslam ha affermato recentemente che Harry telefonò alla nonna Elisabetta proprio per informarla del desiderio suo e di Meghan di dare alla loro bambina il nome della Regina.

“Vogliamo darle il tuo nome, nonna” avrebbe detto Harry, rimanendo così molto sul vago.

A quanto pare la Regina rispose: “Sarebbe molto gentile da parte vostra, grazie” e questo diede ai Sussex la convinzione di aver avuto “il permesso reale” per dare alla bambina il nome di Lilibet.

Il problema è che Harry fu molto attento a non pronunciare esattamente il nome con cui avrebbe voluto battezzare la bambina.

Questo comportò che la Regina Elisabetta era convinta che la bambina si sarebbe chiamata Elizabeth, cioè con il suo vero e proprio nome di battesimo.

Non aveva quindi la minima idea che alla piccola Sussex sarebbe stato dato il suo nomignolo d’infanzia e rimase molto stupita quando ricevette la notizia.

In pratica Harry e Meghan non hanno mai chiesto davvero il permesso di chiamare la bambina Lilibet Diana, ma si sono comportati come se lo avessero fatto, giocando un brutto tiro alla Regina e “derubandola” di un ricordo molto importante per lei.

A quanto pare la Regina e tutto lo staff di palazzo si sono legati al dito questo piccolo inganno da parte di Harry e hanno fatto in modo da non favorire i Sussex quando si sono presentati a palazzo per far conoscere la bambina alla Regina Elisabetta.

Nelle scorse settimane infatti è corsa voce che la Regina abbia risposto con un secco e deciso no a una delle solite discutibili richieste di Harry e Meghan.

La decisione della Regina avrebbe indispettito così tanto i Sussex che Harry e Meghan avrebbero deciso di volare via dal Giubileo di Platino il più velocemente possibile, ignorando tutti gli altri eventi a cui erano stati invitati a partecipare. Proprio per questo motivo ci si aspettano nuovi attacchi alla Famiglia Reale da parte dei Sussex: cosa succederà?