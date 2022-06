La Regina dice NO: Harry e Meghan sono stati puniti (di nuovo!)

La Regina Elisabetta ha punito di nuovo Harry e Meghan attraverso una foto con Lilibet. Che cos’ha fatto stavolta la sovrana?

La Regina d’Inghilterra ha ormai 11 bisnipoti. Come sappiamo, però, l’ultima nata non aveva mai incontrato la sua nonna anche se portava il suo stesso nome: stiamo parlando di Lilibet Diana.

La piccola di casa Sussex è nata esattamente un anno fa ma è sempre rimasta negli stati uniti insieme a Papà Harry e a Mamma Meghan. Soltanto in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta ha messo per la prima volta piede nel Regno Unito.

Un caso fortunato ha voluto che il primo compleanno di Lilibet cadesse il secondo giorno del Giubileo di Platino, quindi sarebbe stato davvero perfetto far incontrare proprio in quel giorno le due Lilibet di casa Windsor.

A quanto pare le cose sono andate esattamente così: l’incontro tra Lilibet e la sua nonna è avvenuto, ma è avvenuto a porte chiuse e in forma strettamente privata.

Questo significa che si è trattato in tutto e per tutto di un evento di famiglia su cui è stato mantenuto il massimo riserbo, ma è stata anche l’occasione in cui Elisabetta II ha punito di nuovo Harry e Meghan.

La Regina rifiuta la foto con Lilibet, ed è tutta colpa di Harry e Meghan

Quando si parla del Duca e della Duchessa di Sussex la Royal Family è sempre in allerta, in particolare il Principe Carlo e il Principe William. Sembra però che ormai anche la Regina abbia imparato la lezione.

Harry e Meghan hanno rinunciato allo status di Working Royals nel 2018, portando a termine quel passaggio alla “vita privata” che tutto il mondo ha conosciuto come Megxit.

Al principio del 2021 però hanno rilasciato l’ormai famigerata intervista a Oprah Winfrey in cui portavano delle pesantissime accuse alla Famiglia Reale.

Come se non bastasse, Harry ha lavorato a un libro autobiografico con il quale intende raccontare l’esperienza di essere un reale d’Inghilterra dal suo punto di vista. Molti sono convinti che il libro dirà peste e corna della Famiglia Reale e in particola di Camilla, che a breve diventerà Regina d’Inghilterra.

Questo significa che per far parlare di sé Harry e Meghan continuano a “usare” la Famiglia Reale e soprattutto i suoi rapporti con essa.

Questo significa, in pratica, che stanno sfruttando la fama della Regina per continuare a far soldi stando in America. Come si può facilmente immaginare questa situazione non piace affatto allo staff di palazzo, che ha tentato di limitare i movimenti di Harry e Meghan in ogni modo.

Per fare solo un esempio è stato categoricamente proibito a Harry e Meghan di girare con le telecamere di Netflix durante la loro permanenza all’interno dei Palazzi appartenenti alla Corona.

Ovviamente le telecamere non erano nemmeno presenti all’incontro tra Lilibet e la Regina, ma di certo c’era un fotografo.

Quello che è trapelato, infatti, è che Harry e Meghan hanno chiesto di fotografare la piccola Lili insieme alla nonna. La risposta della Regina? Assolutamente no!

Cosa significa questo? Forse che la Regina non voglia una fotografia con la più piccola delle sue nipoti? Ovviamente le cose non stanno così e l’affetto della Regina per la sua pronipotina è enorme.

La verità è che Elisabetta II non vuole dare nuovi armi a Harry e Meghan. La fotografia di Lilibet insieme alla Regina potrebbe infatti essere venduta a qualche giornale o utilizzata in modi che la Corona non approverebbe.

Cosa faranno Harry e Meghan? Per ora hanno dovuto “imbrogliare” sulla prima fotografia “ufficiale” di Lilibet Diana. La bimba infatti è stata ritratta da un famosissimo fotografo amico dei Sussex, e il fotografo ha postato il ritratto, assieme ad altre fotografie, sul suo account personale. Del resto Harry e Meghan non hanno più il permesso di stare ufficialmente sui social da quando hanno perso il loro account Instagram ufficiale Sussex Royals: devono “scroccare” dal profilo degli amici!