Il rossetto nude ti rende troppo pallida? Ecco come scegliere quello giusto

Se hai sempre l’impressione di essere troppo pallida quando indossi un rossetto nude probabilmente non scegli quello giusto!

Si tratta di un errore molto comune, nel quale incappiamo soprattutto nel corso dell’estate. L’effetto finale è un look non troppo accattivante, che sembra toglierci vitalità anziché farci apparire più belle e affascinanti.

Nella maggior parte dei casi questo effetto “sbagliato” è causato da una cattiva scelta del prodotto da utilizzare sulle labbra.

Nella scelta di un rossetto nude, infatti, è strettamente necessario tener presente alcuni fattori che nel caso di altri rossetti possono essere trascurati senza rovinare il look finale.

Uno di questi fattori è senza ombra di dubbio la texture. Il rossetto nude ideale è quello che mantiene le labbra idratate e morbide, che quindi minimizza le spaccature verticali delle labbra e che limita la formazione di piccole screpolature e pellicine.

Un rossetto nude dalla texture cremosa è quindi ideale per il periodo estivo, durante il quale le labbra tendono a seccarsi più velocemente e più facilmente. Se hai anche tu questo problema, qui ti abbiamo spiegato come rimediare e avere labbra morbide dalla pelle omogenea e idratata per tutta l’estate.

Ovviamente il problema principale con i rossetti cremosi è che tendono a durare meno di quelli dalla texture matte e che possono sbavare. Per limitare il problema consigliamo di utilizzare sempre la matita labbra trasparente. Si tratta di un prodotto a base di cera fondamentale per il make up estivo (qui di spieghiamo com’è fatta e tutti i modi in cui possiamo utilizzarla).

Come si sceglie il colore giusto per il rossetto nude in estate?

Uno dei grandi problemi di make up nel periodo estivo consiste nell’alterazione del colore della nostra pelle causata dall’abbronzatura. Nel corso dell’estate quindi il nostro incarnato diventa più caldo e più scuro rispetto al nostro tipico colore invernale.

Si tratta di un cambiamento sottile ma molto importante per realizzare un trucco viso impeccabile anche nella bella stagione. Questo significa che si dovranno scegliere prodotti nuovi, di un colore leggermente diverso rispetto a quelli che utilizziamo in inverno.

In particolare dovremo cambiare colore di correttore, fondotinta e blush. In tutti e tre questi casi si dovrà optare per la scelta di prodotti dal tono leggermente più caldo, cioè con una maggiore presenza di color arancio.

Dal momento che un rossetto nude ha lo scopo di riprodurre molto fedelmente il colore delle labbra, lo stesso problema si presenterà nel momento in cui dovremo scegliere un prodotto da utilizzare in estate.

Bisogna infatti tener presente che anche la pelle delle labbra si abbronza, inoltre dal momento che la pelle tutto intorno alle labbra diventerà più scura, bisognerà fare in modo che le labbra non si confondano con la pelle.

Infatti, la pelle delle labbra è sempre naturalmente più scura di quella del resto del viso. Per questo motivo se utilizzassimo per il rossetto un colore troppo simile a quello della pelle del viso, otterremmo il classico “effetto fondotinta”. Con questa espressione si indica il fatto che le labbra appaiono “cancellate” perché rese quasi perfettamente uniformi rispetto al resto della pelle del viso, esattamente come accade quando applichiamo il fondotinta.

Per ovviare a questo problema è fondamentale scegliere un rossetto nude che sia simile al colore della mucosa interna delle labbra più che al colore delle labbra vere e proprie.

In pratica, al momento di scegliere il rossetto o di orientarsi verso la scelta di un nuovo colore “nude” è fondamentale prendere il labbro inferiore con pollice e indice per “rivoltarlo” in maniera da esporre la mucosa interna.

Il nuovo rossetto dovrà essere il più simile possibile a quel colore, sempre più scuro di quello esterno. In questo modo saremo certe di scegliere un colore abbastanza scuro da far risaltare in maniera decisa la forma delle labbra e dare al look una maggiore sensualità senza farci apparire troppo pallide e inespressive.

Al massimo si può optare per un colore leggermente più caldo, proprio per armonizzare meglio il colore con l’incarnato reso più caldo proprio dall’abbronzatura.