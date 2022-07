Labbra secche, gonfie e screpolate in estate? Evitiamo la disidratazione!

Ritrovarsi con labbra secche e screpolate anche in estate è davvero sgradevole: ecco perché accade e quali sono i rimedi.

La pelle delle labbra è estremamente sensibile agli sbalzi di temperatura. Si tratta infatti di una pelle sottilissima e molto irrorata di sangue grazie al gran numero di capillari che raggiungono questa zona.

Questo significa, però, che sia d’inverno sia d’estate le labbra vanno soggette facilmente a screpolature e secchezza.

D’inverno i capillari si restringono a causa del freddo e, per questo motivo, riescono ad apportare un quantitativo minore di sangue e di sostanze nutritive fino alle labbra. A causa di questo fenomeno le cellule delle labbra invecchiano e muoiono prima, quindi le labbra possono apparire spesso disidratate, spaccate e secche.

Fatte queste considerazioni risulterebbe abbastanza logico pensare che d’estate il problema non si ponga, ma le cose non stanno così. Anche se per cause differenti anche d’estate la pelle delle labbra può spaccarsi, dando luogo a segni molto sgradevoli che rovinano il make up.

Tutti i rimedi più efficaci contro la disidratazione che causa labbra secche in estate

Il motivo per cui in estate le labbra tendono a seccarsi molto velocemente è che attraverso i capillari di disperde moltissimo vapore acqueo in corrispondenza delle labbra.

Questo fenomeno avviene su tutta la pelle e dà origine al sudore. Naturalmente sulle labbra non sudiamo, ma la dispersione d’acqua avviene esattamente come sul resto del corpo, se non in maniera ancora più pronunciata.

Inoltre quando il nostro organismo è disidratato le labbra si gonfiano e cominciano a prudere. Dobbiamo considerare anche che alle donne capita di disidratarsi senza accorgersene, poiché non avvertiamo spesso la necessità di bere, anche se il nostro corpo ne avrebbe bisogno.

Ne consegue che se in estate ci rendiamo conto di avere le labbra gonfie e spaccate con ogni probabilità il nostro organismo si sta disidratando.

Questo ovviamente comporta dei problemi biologici ma anche dei problemi estetici: ecco come porre rimedio agli uni e agli altri.

Per idratare la pelle è necessario idratare il corpo. Questo significa che in estate dobbiamo reintegrare tutti i liquidi che perdiamo con il sudore.

Per farlo è necessario:

bere almeno 2 litri di acqua al giorno, e se abbiamo sudato molto anche di più

mangiare frutta e verdura a ogni pasto

evitare cibi salati come prosciutto, insaccati, snack industriali.

A livello cosmetico sarà necessario intervenire sulle labbra con una serie di accorgimenti mirati.