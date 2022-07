L’ex di Berlusconi si sposa: matrimonio in una location da sogno

L’ex di Silvio Berlusconi ha voltato pagina. E’ ormai ufficiale che convolerà a nozze con la donna della sua vita in una location da sogno!

L’ex di Berlusconi è stata legata a lui per diverso tempo, fin quando entrambi non hanno deciso di prendere strade diverse dicendosi per sempre addio. Lui ormai fa da tempo coppia fissa con Marta Fascina ed anche lei ha deciso di voltare pagina e la relazione con l’ex premiar resta ormai un lontano ricordo.

Secondo il Corriere, infatti, Francesca Pascale, ex di Berlusconi, è pronta a convolare a nozze con Paola Turci! Le due, secondo quanto rivelato dalla testata in questione, hanno tenuto il tutto in grande segreto. Tant’è che basti pensare che non hanno mai confermato o smentito la loro unione. Il matrimonio da favola sembrerebbe essere pronto e tra poche ore sono pronte a dirsi di sì in una location da sogno!

Francesca Pascale ne ha fatta di strada da quando era conosciuta per essere la compagna di Silvio Berlusconi, tra l’altro suo figlio ha annunciato il rinnovo di Barbara d’Urso a Mediaset, ed ora è pronta a coronare il suo sogno d’amore al fianco della famosa cantante.

Secondo quanto rivelato dalla testata, infatti, Paola e Francesca avrebbero deciso di sposarsi in Toscana e la loro unione dovrebbe essere ufficiata al comune di Montalcino. Per quanto riguarda i festeggiamenti, invece, la location scelta dalle due future spose sarà il Castello di Velona.

La loro unione è davvero prevista nel breve termine, in quanto Il Corriere sostiene che il matrimonio verrà celebrato sabato 2 luglio. Data che, manco a farlo apposta, segna la celebrazione del Pride a Napoli, città della Pascale.

Francesca Pascale e Paola Turci si sposano e la notizia ha mandato in visibilio i fedeli sostenitori della cantante che sono contenti di sapere che ha trovato l’altra metà della mela. Anche se, è bene precisare, almeno per il momento le due non hanno ancora commentato l’indiscrezione che le vede protagonista ma sicuramente nei prossimi giorni farà fatta chiarezza. Nel caso noi porgiamo loro i nostri migliori auguri!