Quanto costa agli Inglesi la Famiglia Reale? La cifra è inaccettabile!

Quanto costa la Famiglia Reale ai contribuenti inglesi? Si tratta di un tasto da sempre molto dolente: ecco la verità!

Il mantenimento della Famiglia Reale Britannica è parzialmente sulle spalle dei sudditi della Regina Elisabetta e in parte dipende dalle attività e dalle rendite personali che di ogni singolo Royal.

Per esempio questo significa che la manutenzione, il restauro o addirittura la ricostruzione dei palazzi reali viene pagata dallo Stato.

Quando invece i Reali sono impelagati in “problemi di famiglia” (e sappiamo benissimo che ce ne sono molti), non hanno alcun diritto di utilizzare i soldi dei contribuenti inglesi e sono costretti ad attingere al loro patrimonio personale.

Quando Harry ha lasciato la Famiglia Reale per vivere in America aveva ancora diritto a una “paghetta milionaria” pagata dal Principe di Galles, cioè dal Padre Carlo. Il motivo è che il Principe di Galles ha il dovere di provvedere al mantenimento dei suoi figli anche in età adulta.

Quei soldi venivano direttamente dalla rendita del Ducato di Cornovaglia che spettano a Carlo in quanto figlio maggiore del sovrano in carica. In pratica, si tratta di denaro privato che Carlo percepisce ogni anno.

Quando la Regina Elisabetta si è trovata costretta a pagare le spese legali di Andrea per evitare che finisse processato, ha dovuto utilizzare i soldi del Ducato di Lancaster, possedimento privato del sovrano e non certo i soldi dei cittadini.

Questo significa che la Famiglia Reale non pesa completamente sulle casse dello Stato, ma i cittadini britannici sono comunque molto stufi di continuare a pagare le spese di mantenimento dei Royals.

Quanto costa la Famiglia Reale? Gli eredi della Regina Elisabetta sono in pericolo

Come è stato dimostrato dai festeggiamenti per il Giubileo di Platino, la Regina Elisabetta è una sovrana amatissima da tutto il suo popolo. Questo significa che gli inglesi sono ben disposti a sostenere le spese dei Royals fino a che lei rimarrà sul trono.

Il problema si porrà nel momento in cui sarà Carlo a diventare Re e dopo di lui suo figlio William.

Un rapporto finanziario pubblicato negli scorsi giorni in Inghilterra ha rivelato che i contribuenti, cioè i cittadini britannici, hanno pagato 102,4 milioni di sterline per sostenere le spese della Famiglia Reale nel corso del solo anno 2021.

E bisogna considerare che molte attività della Famiglia Reale nel corso dello scorso anno sono state limitate dalla pandemia di Coronavirus, che ha impedito il regolare svolgimento di molte manifestazioni.

Nello stesso rapporto (chiamato Sovereign Grant Report) ha anche messo in evidenza che quando le visite reali sono riprese dopo la pandemia i loro costi sono aumentati vertiginosamente: da 1,3 milioni di sterline fino a 4,5 milioni di sterline. In pratica, sono più che triplicati.

Molti esperti di finanza stanno chiedendo al governo di riformulare completamente il piano di sostegno delle spese della Corona da parte dello stato.

Si ha sempre più la sensazione che la monarchia porti solo spese ingiustificate e che i soldi spesi per la ristrutturazione dei palazzi e per i viaggi reali potrebbero essere spese in maniere molto più vicine alle reali necessità degli inglesi.

“Non abbiamo voce in capitolo su come i reali decidono di usare jet privati o elicotteri, che sono tutti pagati con fondi pubblici, e tutto questo mentre la gente comune sta facendo fronte a molte difficoltà economiche. Questo non è giusto” ha affermato Norman Baker, esperto di finanze reali al The Mirror.

Se le cose andranno come suggerisce Baker la ristrutturazione decennale di Buckingham Palace potrebbe non essere effettuata quest’anno, oppure potrebbe essere effettuata in forma ridotta. Un intervento completo costerebbe ben 369 milioni di sterline. Che la Regina Elisabetta sia destinata a vivere gli ultimi anni della sua vita in una Reggia che cade a pezzi?