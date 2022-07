Elodie, scintille sul palco: botta e risposta sotto gli occhi di tutti

Elodie ha avuto un acceso botta e risposta sul palco. La scena è sotto gli occhi di tutti e ha fatto rapidamente il giro del web.

Elodie, dal punto di vista professionale, sta passando un vero e proprio e periodo d’oro. I suoi ultimi singoli sono un vero e proprio successo e nel giro di poche settimane hanno conquistato la vetta delle classifiche nostrane diventando delle vere e proprie hit.

Per questo non poteva non far parte del RDS Summer Festival, dove ha cantato a squarcia gola insieme al pubblico tutti i suoi più grandi successi. Sul palco, però, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi non era da sola. A presentare il tutto c’era Anna Pettinelli e possiamo assicurarvi che la sua presenza non è affatto passata inosservata.

Le due hanno dato vita ad un vero e proprio botta e risposta sul palco e il tutto, manco a dirlo, è stato ripreso dagli utenti della rete pubblicandolo sui più famosi social.

Dopo la pubblicazione della breve clip, che trovate in fondo a questo articolo, tutti hanno iniziato a pensare ad una furiosa lite tra Elodie ed Anna Pettinelli ma le cose non sembrerebbero stare proprio così.

Anna Pettinelli ed Elodie fanno scintille sul palco, la verità un’altra

Elodie, che si è lasciata andare ad inedite confessioni sulla sua vita privata, si è ritrovata a cantare sul palco le sue canzoni più famose, ma il pubblico ha iniziato ad urlare “Niente canzoni d’amore”. La cantante, lì per lì, non ha capito a che cosa si riferissero i suoi fedeli sostenitori ed è rimasta bloccata per qualche secondo sulla scena.

La prof di canto di Amici di Maria De Filippi ha subito ripetute le parole dei fan, suggerendo all’artista che il pubblico in platea voleva sentire la sua famosa canzone. “Ho capito, scusate… Anna, tu sei sempre aggressiva con me” ha poi risposto Elodie, dopo aver realizzato che i fan stavano urlando il titolo di una sua canzone.

In molti, dopo aver assistito alla scena, hanno subito pensato che tra le due non scorresse buon sangue, ma la verità è tutt’altro che questa e a dimostrarlo sono state le dirette interesse sui social. Anna Pettinelli ha pubblicato una conversazione privata con Elodie in cui la cantante afferma che non hanno affatto litigato, ma che sono semplicemente due donne romane che mettono molta passione nel proprio lavoro. Tutto qui.

anna pettinelli ora che sei libera vai al gf vip ti prego pic.twitter.com/D8Xhxf66Yt — poliedrico (@salvatrash1) July 2, 2022

“Questa è la verità” ha commentato poi la Pettinelli, dopo aver caricato il tutto sui social.