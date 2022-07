Le borse a secchiello più irresistibili del momento si portano in spiaggia

Un po’ come una bella macchina cabriolet a due posti o come quel trolley formato mini dove oltre a ciabattine e creme non ci entra altro, le borse a secchiello fanno discutere per la loro scomodità. Anche per quest’estate ci sono nuovi modelli da comprare, vediamo i più cool.

La si potrebbe riempire di fiori, ci si legano foulard super chic (meglio se vintage) e la si abbina un po’ con tutto in base al materiale di cui è composta.

La borsa a secchiello è tornata o forse è meglio dire che non sia mai effettivamente passata di moda. Chi ne ha una in cuoio, infatti, la usa ogni anno. Scopriamo quali scegliere per una stagione al top.

Borse a secchiello 2022: novità e grandi classici per i nostri look

Con outfit bianchi sarà la ciliegina sulla torta mentre con i colori pastello farà la sua bella figura in ogni caso, la borsa a secchiello in rafia di Manebì è già un must.

Per questo brand che era partito con collezioni di espadrillas prima e ciabattine poi, nulla da eccepire. Qualità e prezzi accessibili attraggono le più attente tra noi. Si trova in vendita a 165 euro su Luisa ViaRoma.

La Prada pouch in re-nylon celeste è in uno dei colori più gettonati (ed introvabili) del momento. Perfetta con uno shorts in jeans chiaro con bottoni frontali (Guess ne ha realizzato svariati molto carini) si potrà abbinare anche ad abiti color ciclamino o blu notte, a patto che non siano troppo eleganti. Il fatto che sia creata dal riciclo delle materie plastiche raccolte negli oceani la rende ancor più preziosa. Il prezzo è di 480 euro.

Come indossarlo – sia a spalla che crossbody – lo si vedrà al momento, la certezza è che il secchiello della capsule collection ideata da Chloé per Mifuko, vi conquisterà. Con inserti in pelle di vitello arancione anche per coulisse e tracolla, si distingue per la composizione in carta beige e l’interno in tessuto ton sur ton. Costa 590 euro su My Theresa.

Questo genere di borse si possono sempre portare con ciabattine colorate easy come quelle viste per la primavera – estate. Meglio fare attenzione al match con le décolleté che, per quanto possano essere belle, non sono l’ideale per questa forma di borsa.

Silvia Zanchi