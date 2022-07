Una stella di The Voice Brasil è da poco diventata mamma per la prima volta a Vibo Valentia, con suo grande stupore: la cantante, infatti, non sapeva di essere incinta e aveva scambiato le doglie del parto per delle coliche renali.

Una esperienza ai limiti della della realtà quella vissuta da una giovane stella di The Voice, che ha di recente partorito il duo primo senza nemmeno sapere di essere incinta. L’incredibile notizia ha subito fatto il giro del web ed è chiacchieratissima soprattutto in Brasile. La piccola è nata a Vibo Valentia, dove la cantante si trovava in vacanza, e le è stato dato il nome Esperanza. Un amico della donna, Gaetano Caracciolo ha riferito di aver effettivamente visto l’amica “un po’ ingrassata”, ma non aveva dato peso alla cosa.

La stella di The Voice Brasil ha dato alla luce la sua prima figlia, tra l’incredulità generale. La giovane 28enne brasiliana, infatti, non sapeva di essere in dolce attesa e attribuiva i dolori addominale di cui soffriva a una colica renale. Grande lo sgomento di amici e parenti e anche del padre della bambina, che si è subito recato in Italia dopo aver appreso la notizia. Non è la prima volta che i concorrenti di The Voice fanno parlare di sé. Qualche anno fa un noto ex partecipante ha perso la vita in modo improvviso. Ve lo ricordate?

Stella di The Voice Brasil partorisce all’improvviso: non sapeva di essere incinta

Stiamo parlando della giovane Manoela Fortuna, che ha dato alla luce sua figlia Esperanza mentre era in vacanza in Calabria.

La ragazza lamentava ormai da diverso tempo un forte dolore addominale, a causa dei quali aveva iniziato a prendere antidolorifici. Negli ultimi giorni prima del parto, però, i dolori di erano fatti molto intensi e 24 ore prima di partorire la giovane cantante è stata portata in ospedale da alcuni amici, che la avevano trovata a terra nel suo appartamento, con perdite di sangue. Manoela è stata in seguito informata dall’equipe medica di essere incinta e di aver appena iniziato il travaglio. Dopo solo poche ore la piccola Esperanza è venuta al mondo, con grande commozione della mamma. La neonata pesa 2.450 chilogrammi ed è pronta a tornare a casa. Inizialmente il nome della piccola avrebbe dovuto essere Antonella Rita (dai nomi delle infermiere che hanno assistito manoela durante il parto), ma alla fine la cantante ha optato per Esperanza. Ricordate la prima vincitrice di The Voice of Italy? Ecco cosa fa oggi!