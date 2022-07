Bagaglio a mano: quali compagnie aeree lo includono nel prezzo del biglietto?

Il bagaglio a mano non sempre è incluso nel prezzo del biglietto. Scopriamo insieme le policy delle varie compagnie aeree.

Con l’inizio dell’estate e il rapido ritorno dei viaggi ai livelli pre-pandemici, molti stanno pensando di organizzare un bel viaggetto, magari in qualche paese europeo.

Ormai siamo abituati a pagare un prezzo extra per il bagaglio da stiva, considerato il fatto che quasi tutte le compagnie aeree applicano una tariffa per il bagaglio registrato. Recentemente, alcune linee low-cost hanno iniziato a far pagare anche il bagaglio a mano. Questo potrebbe far aumentare esponenzialmente il prezzo iniziale del biglietto aereo. Quindi una compagnia considerata low-cost, alla fine dei conti, potrebbe non essere così conveniente o almeno, più conveniente di altre compagnie.

Bagaglio a mano: i prezzi delle varie compagnie aeree

Generalmente vengono distinti due tipi di bagaglio, il bagaglio a mano e il bagaglio da stiva. Quest’ultimo comporta quasi sempre un costo extra, a meno che non si voli con una compagnia aerea a servizio completo.

Il bagaglio a mano, invece, un tempo si poteva portare a bordo gratuitamente. Naturalmente, quando il bagaglio da stiva è a pagamento, molte persone cercano di portare con sé solamente il primo. Per questo motivo, le compagnie aeree low-cost hanno deciso di far pagare anche quest’ultimo. Se si decide di evitare il costo aggiuntivo, allora l’unica cosa permessa in aereo è una borsa o uno zaino più piccolo che possa essere posizionato sotto il sedile di fronte.

Mentre i prezzi per il bagaglio da stiva sembrano abbastanza simili tra le diverse linee low-cost, c’è un’enorme differenza per i bagagli a mano. Per questo motivo, vogliamo aiutarti nella scelta della compagnia aerea, elencandoti i costi che ogni compagnia attribuisce a ciascuna tipologia di bagaglio.

Ryanair

Oggetto personale gratuito

Bagaglio a mano 9,30 euro – 37 euro

Un bagaglio da stiva 25 euro – 70 euro (è possibile ottenere uno sconto se il peso è inferiore a 10 kg)

EasyJet

Articolo personale gratuito

Trolley a mano 7 euro – 39 euro

Primo bagaglio registrato 11 euro – 55 euro

Jet2.com

Oggetto personale gratis

Bagaglio a mano gratuito

Valigia da stiva 14 euro – 52 euro

WizzAir

Oggetto personale Gratuito

Trolley a mano 5 euro – 40 euro

Primo bagaglio registrato 5 euro – 120 euro (dipende dal peso, dalla stagione e dalla destinazione)

Quasi tutte le compagnie europee (come Lufthansa e KLM) aderiscono a policy simili full-service europei (come KLM, Lufthansa e Swiss), in cui il bagaglio a mano può essere portato gratuitamente, ma la valigia da stiva ha un costo aggiuntivo.

Oggetto personale gratuito

Bagaglio a mano gratuito

Primo bagaglio registrato 5 euro – 93 euro

Quando prenoti un volo, ti consigliamo sempre di includere le spese per il bagaglio prima di confrontare il prezzo con quello di un’altra compagnia. Se viaggi con una certa frequenza, potrebbe valere la pena raggiungere lo status di élite con la tua compagnia aerea preferita, in modo da non dover pagare alcun tipo di tariffa.