La figlia di Albano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, ha dovuto sopportare un dramma davvero sconvolgente per una ragazza della sua età, essendo stata duramente attaccata da alcuni haters. Ecco cosa le hanno detto.

Non è certo facile essere la figlia di Albano e Loredana Lecciso. Qualsiasi cosa si faccia, ci si espone all’occhio critico degli haters online. Una situazione che per Jasmine Carrisi sta diventando davvero insostenibile. La giovanissima ragazza è stata di recente attaccata da alcuni haters, che le hanno rivolto insulti davvero fuori luogo, soprattutto per una ragazza della sua età. Ecco le dure parole che gli haters hanno rivolto alla giovane Carrisi.

La vita di Jasmine Carrisi è ben lontana dall’essere semplice, contrariamente a quanto molti possono pensare. Essere la figlia di un vip arcinoto come Albano è sì un privilegio, ma anche una spada di Damocle dal peso non indifferente. Non si è mai presi in considerazione per ciò che si è, quanto piuttosto per i genitori che si ha. E basta un niente per attirare critiche ingiustificate. Una condizione che, però, comincia ad essere davvero pesante per la giovanissima Jasmine. La ragazza vorrebbe semplicemente vivere in modo sereno le varie esperienze della vita. Ma, immancabilmente, a rovinare tutto ci sono loro: gli haters. Ecco gli insulti che le hanno rivolto.

Jasmine Carrisi, gli attacchi degli haters che feriscono

La giovane figlia di Albano e Loredana Lecciso è stata duramente attaccata dagli haters sui social, che l’hanno accusata di non meritare la sua fama e di essersi rifatta.

Queste accuse hanno ferito molto la giovane Carrisi (che ha recentemente parlato della sorellastra Ylenia), che a soli 21 anni non dovrebbe mai ricevere insulti del genere. La ragazza è apparsa davvero esasperata da questi insulti e ha ribattuto, però, con grande forza di carattere durante una intervista rilasciata a Casa Chi: “Mi accusano di essere raccomandata. Perché così tanto odio? Ad oggi faccio quello che mi piace, poi se alla gente non sta bene non è un mio problema.” Jasmine, che in futuro vorrebbe diventare una cantante, ha inoltre risposto ai commenti sul suo aspetto fisico: “Io in realtà ho fatto solo il filler alle labbra, che non è neanche chirurgia, ma medicina estetica. Per il resto sono cresciuta. Non so perché sui social si accaniscono così tanto. Anche se fosse, secondo me non c’è nulla di male.” Intanto, potremmo rivedere presto Jasmine a The Voice accanto al padre e persino al Grande Fratello Vip. Il suo scopo è quello di diventare presto una cantante affermata come il padre. Staremo a vedere cosa le riserverà il futuro, noi comunque tifiamo per lei!