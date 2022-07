Le gonne floreali sono sempre un’ottima idea! Indossa la primavera d’estate

Un tempo le gonne a fiori erano considerate adatte solo alle signore bene, poi sono diventate un simbolo di rivoluzione culturale con il movimento hippie (non a caso definiti anche figli dei fiori) ed oggi sono molto più semplicemente capi alla moda da indossare in situazioni diverse in base a taglio, colore e fantasia.

Con il caldo si ha solo voglia di spogliarsi per poi tuffarsi in piscina ma se non si ha questa possibilità allora l’ideale è coprirsi. Farlo con stile, per donne come noi, è il minimo, ecco perché oggi vediamo l’ampia scelta di gonne a fiori da portare in estate.

Di giorno ed anche di sera, si possono creare outfit accattivanti e molto femminili senza mai esagerare. Il mood romantico e fresco fa colpo, provare per credere.

Gonne a fiori per l’estate: come capire quale scegliere

La gonna corta con volant floreale e fiocco sul lato sinistro è di base verde intenso con la fantasia bianca. Realizzata da Shein promette di essere adatta sia in spiaggia che per una gita in motorino al tramonto. Perfetta per le teenager e le ventenni in generale. Costa solo 9 euro.

Cambiando drasticamente fascia di prezzo c’è la proposta plissettata in twill di seta, lunga alle caviglie, di Max Mara (con i saldi si trova a 167 euro anziché 239 euro). Ottima con una maglia morbida a maniche tre quarti o con una canotta semplicissima tinta unita che riprenda uno dei colori della gonna. Se si ha la fortuna di essere alte od almeno di avere un corpo slanciato, il figurone è assicurato. Tocco di classe una ciabattina flat bianca o in cuoio.

Di Kaos, la gonna bianca e blu con lunghezza midi, ha una pratica fascia che sottolinea il punto vita per poi allargarsi morbidamente sui fianchi. Con un sandalo anni Trenta dal tacco medio e sottile, ed una camicia bianca annodata in vita, l’effetto da cover di Marie Claire maison è assicurato. Da comprare per una cena estiva in casa propria, in città come al mare. Il prezzo è di 139 euro.

Meglio evitare però l’accostamento tra gonna floreale e top all’uncinetto, troppe differenze per forme, colori e tessuti, trasmettono l’idea di disordine…

Silvia Zanchi