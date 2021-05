Jasmine Carrisi, malinconico desiderio: quello che non aveva mai detto sulla sorella Ylenia

Jasmine Carrisi ha rotto il silenzio su sua sorella Ylenia, tragicamente scomparsa nel 1993 e mai più ritrovata dai suoi cari.

Jasmine Carrisi non ha di certo bisogno di presentazioni. E’ la figlia del cantante nostrano Albano e della sua compagna Loredana Lecciso, ma di recente è apparsa a The Voice Senior nel ruolo di coach, affiancata da suo padre in questa nuova esperienza. Jasmine, forse anche per la sua giovane età, è una persona molto riservata e difficilmente tende a parlare della sua vita privata, anche se spesso si sbilancia sul rapporto che ha con i suoi genitori e con i suoi fratelli, ma di recente, intervistata dai microfoni de Il Corriere della sera, la Carrisi ha toccato un argomento molto doloroso per la sua famiglia: la scomparsa di sua sorella Ylenia.

Ylenia, come i lettori più attenti ricorderanno bene, è scomparsa nel 1993 in America e da quel momento nessuno ha mai avuto più sue informazioni, creando un grosso vuoto nel cuore di tutte le persone che la conoscevano. Jasmine, per la prima volta, ha parlato di sua sorella, rivelando quello che da sempre è il suo desiderio ma che soltanto ora ha trovato il coraggio di raccontare al grande pubblico.

Jasmine Carrisi ha rotto il silenzio su sua sorella Ylenia, rivelando che cosa le sarebbe piaciuto fare.

Ylenia Carrisi, la sorella Jasmine svela: “Avrei voluto conoscerla”

Jasmine Carrisi, tra una confessione e l’altra, ha ammesso che sempre avuto una certa curiosità di volerla conoscere. Purtroppo però questo non è possibile, visto che Ylenia è scomparsa dal 1993 e papà Albano, in più occasioni, ha dichiarato di essere convinto che purtroppo sia morta, nonostante di continuo arrivino segnalazioni su sua figlia ma ritiene che siano soltanto sciacalli che vogliono lucrare sulla sua storia.

“Avrei tanto voluto conoscerla“ ha rivelato la figlia di Loredana Lecciso, che mai prima d’ora aveva affrontato questo argomento. O almeno pubblicamente. “So che era intelligentissima, avremmo avuto delle belle conversazioni” ha poi osservato, parlando anche del rapporto che la lega agli altri suoi fratelli.

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power: “Sorrideremo di nuovo insieme”

“Ho un rapporto speciale con mia sorella Brigitta” ha raccontato, facendo riferimento alla prima figlia della Lecciso, nata da una precedente unione con il cantante. “Presto mi trasferirò a Milano da lei” ha poi continuato, comunicando che a breve lascerà Cellino San Marco, molto probabilmente anche per lavorare attivamente al suo esordio da cantante. “Ma anche con Yari: parliamo di musica” ha poi concluso, sbilanciandosi suo suo fratello, nato dal matrimonio di Albano e Romina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JASMINE (@jasminecarrisi)

Jasmine Carrisi si è sbilanciata su Ylenia e sui suoi fratelli, toccando un tasto doloroso che riguarda la storia della sua famiglia.