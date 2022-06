Si sta parlando della prossima edizione del Grande Fratello Vip e sono sembrano siano già usciti i nomi dei prossimi opinionisti che prenderanno parte allo show. Ecco chi sono (no, non ci saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli).

Nonostante sia ancora molto presto per avere notizie certe, si sta diffondendo sul web la notizia che due famosissimi personaggi del mondo dello spettacolo vestiranno i panni di opinionisti nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Di certo non sarà un’impresa facile ottenere lo stesso successo della scorsa edizione, che ha visto come protagoniste assolute le acerrime nemiche Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ecco chi vedremo il prossimo anno nello show condotto da Alfonso Signorini!

In questo momento moltissimi personaggi dello spettacolo, tra cui Alfonso Signorini, si stanno godendo le meritate vacanze dopo un anno di intenso lavoro. Non si placano, però, le voci sui presunti nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip e la curiosità dei fan non potrebbe essere più grande. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno fatto un ottimo lavoro nella precedente edizione del programma (indossando sempre, oltretutto, outfit favolosi). Saranno in grado, i nuovi opinionisti, di fare altrettanto?

GF Vip: i nomi dei nuovi (presunti) opinionisti

Benché Adriana Volpe abbia espresso il desiderio di continuare a prendere parte come opinionista al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha voluto ravvivare il cast e ha preferito selezionare altre due (ben note) celebrità per il suo show.

No, non stiamo parlando di Cristiano Malgioglio (che ha di recente fatto una rivelazione clamorosa) e Amanda Lear, nomi che erano venuti fuori nei giorni scorsi. Pare che Signorini abbia messo gli occhi su un’altra (ex) fantastica coppia dello show biz: Morgan e Asia Argento. A riportare la notizia è stato il sito Dagospia, che ha dichiarato: “I nuovi opinionisti del GF Vip, secondo voci di corridoio, potrebbero essere Asia Argento e Morgan. Tra i concorrenti si fa persino il nome di Evelina Sgarbi, una dei tanti figli del critico d’arte Vittorio Sgarbi”. La ex coppia è sempre al centro del gossip nazionale e hanno già dimostrato di saper gestire al meglio le dirette TV con X Factor, Amici e The Voice. Rimane da scoprire se queste voci di dimostreranno fondate o meno.