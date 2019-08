Cristiano Malgioglio tramite il suo profilo Instagram ha voluto ricordare una donna, il cui incontro gli ha cambiato la vita. Ecco di chi si tratta

Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi più controversi e affascianti della tv italiana, lui è solito attraverso il suo profilo Instagram condividere pensieri, foto ed attimi della sua vita quotidiana. Ed oggi ha condiviso uno scatto di tanti anni fa in compagnia di una donna che a suo dire gli ha cambiato totalmente la vita.

Un’incontro molto speciale, che lo ha cambiato e che gli ha fatto intraprendere la strada che lo ha condotto alla vita che ha oggi. Malgioglio ha raccontato ai suoi fan del suo incontro con la cantante Cesária Évora.

Cristiano Malgioglio: l’incontro con Cesária Évora

Oggi ricorre l’anniversario della nascita di Cesária Évora. Per chi non la conoscesse, lei era una cantante bravissima considerata simbolo della morna, un genere tipico africano. Cantava la propria tradizione, quell’insieme di percussioni africane e fado portoghese, di ritmi brasiliani e canti di mare britannici. Ne era l’interprete migliore ma, purtroppo, della propria passione, della propria bravura non riuscì a fare un lavoro.

Ed oggi in questo giorno Cristiano Malgioglio ha voluto ricordare questa meravigliosa donna. L’ex gieffino ha infatti condiviso una foto che lo ritrae in compagni della cantante. Si tratta di una scatto, che com’è possibile vedere, risale a molti anni fa.

Il tutto è stato accompagnato da queste belle parole: “Ho conosciuto il mondo, ma quando ho conosciuto l’IMMENSA Cesária Évora … Lei è riuscita a cambiare la mia vita. Oggi una delle 10 cantanti più grandi del mondo avrebbe compiuto 78 anni. Una foto ricordo insieme a lei. I giovani che amano la musica dovrebbero conoscerla meglio. E a tutti quelli che non conoscono la sua esistenza …basta andare su YouTube. Grazie Google di aver ricordato la Grande ARTISTA”.

