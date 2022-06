Sai preparare la crema al parmigiano? Ecco i trucchi per un risultato super!

Scopri come realizzare un’ottima crema al parmigiano grazie a dei trucchi che ti torneranno davvero utili.

La crema al parmigiano è una preparazione davvero golosa e che ben si presta ad accompagnare pietanze di ogni tipo. Grazie al suo sapore ricco e sapido, si rivela infatti la scelta ideale sia per arricchire dei secondi di carne o di pesce che per insaporire un primo e fungere da crema per stuzzichini da gustare come antipasto.

Ciò che conta, è riuscire a prepararla nel modo giusto al fine di ottenere un risultato che sia davvero goloso e che non presenti grumi. Se anche tu desideri ottenere il meglio, questi sono i trucchi che una volta messi in pratica ti aiuteranno ad esaudire il tuo desiderio.

Crema di parmigiano perfetta: i trucchi da non dimenticare

Ottima per riempire cannelloni o farcire lasagne, la crema di parmigiano si rivela davvero utile per svariate preparazioni. Il suo sapore è infatti così delizioso da impreziosire ogni piatto e da conquistare tutti fin dal primo assaggio.

Tutto sommato semplice da preparare, può comportare qualche difficoltà in chi manca di una certa esperienza. Problema che si risolve facilmente mettendo a punto alcuni trucchi in grado di fare la differenza.

Usare la pentola giusta

Per una crema al parmigiano è importante far uso di una pentola munita di fondo antiaderente o di doppio fondo. È infatti indispensabile che durante la cottura non avvengano bruciature. Queste potrebbero portare una consistenza errata alla crema conferendole anche un sapore amarognolo e poco adatto alla delicatezza che, invece, le si richiede.

Evitare la formazione di grumi è tra i trucchi per una buona crema al parmigiano

Ogni crema, che sia dolce o salata, può presentare degli antiestetici e fastidiosissimi grumi. Ciò vale anche per la crema al parmigiano. Per evitare che questo inconveniente rovini la nostra ricetta è quindi importante mescolarla con una frusta. In questo modo si eviteranno i grumi e si potrà contare su una crema liscia e morbida.

Usare la pellicola trasparente

Al fine di evitare che una volta pronta la crema formi un’antiestetica pellicina è molto importante che una volta pronta e versata nella sua ciotola sia ben coperta dalla pellicola trasparente. Questo trucco molto usato anche per la crema pasticcera, si rivela utile anche in questo caso. Il risultato sarà così piacevole che non potrai più fare a meno di metterlo in atto.

Questi tre semplicissimi trucchi sono ciò che ti serve per ottenere una crema al parmigiano semplice e cremosa. Una di quelle preparazioni delle quali andar fiera e da presentare ai tuoi ospiti con orgoglio. Proprio come grazie ai trucchi per una pasta mantecata in modo perfetto, la sua bontà sarà infatti tale da conquistare tutti fin dal primo assaggio.