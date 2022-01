Gf Vip 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli in rosso e nero

Per la trentacinquesima puntata del Grande Fratello Vip 6 Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno scelto il rosso e il nero: ecco come erano vestite le due opinioniste.

Si è archiviata la trentacinquesima puntata del Grande Fratello Vip 6 e anche ieri sera ne abbiamo viste delle belle. I vipponi hanno riservato non pochi colpi di scena ai telespettatori.

In particolare lo scontro tra Soleil Sorge e Delia Duran ha tenuto banco per una discreta parte della serata. Non solo, ha colpito anche la storia di Nathaly Caldonazzo che poi ha incontrato la sua mamma, così come Sophie Codegoni, la quale ha, a sua volta, messo in guardia la figlia dalle false amicizie, riferendosi alla princess Jessica.

In tutto ciò però quello che vogliamo andare ad analizzare in questa sede è l’abbigliamento delle due opinioniste del Grande Fratello e in particolare stiamo parlando di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che ieri sera indossavano rispettivamente abiti di color rosso e nero. Scopriamo come erano vestite.

Adriana Volpe sceglie il rosso mentre Sonia Bruganelli il nero

Per la 35esima puntata del Grande Fratello Vip 6 le due opinioniste al fianco di Alfonso Signorini hanno scelto di indossare entrambe due tailleur ma di colori diversi. Adriana Volpe ha puntato sul rosso mentre Sonia Bruganelli ha optato per il nero. Scopriamo i due outfit.

Iniziamo ad analizzare il look di Adriana Volpe che per l’occasione ha indossato un tailleur formato da giacca doppiopetto e pantaloni a sigaretta di color rosso. L’abito molto chic è a firma della Sartoria Trinchese di Napoli che realizza abiti su misura e cuciti in base alle misure dei clienti con tessuti pregiati.

La bella Adriana sotto alla giacca ha indossato un top bianco e ai piedi un paio di decolleté bianche. A completare il look i capelli dell’ex gieffina erano sciolti e mossi. Nel complesso è apparsa in forma smagliante.

E ora passiamo al look di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, che anche ieri sera si è fatta notare per lo scontro con Nathaly Caldonazzo, ha optato per un look in total black e alcuni dettagli di bianco.

In particolare la Bruganelli ha indossato, come la Volpe, un tailleur formato da giacca e pantalone ma di color nero con qualche dettaglio bianco. L’abito era a firma di Giuseppe Serra, uno degli stilisti emergenti che la Bruganelli ha scelto per accompagnarla in questa lunga avventura al Gf Vip 6 e soprattutto per vestirla.

L’abito, a differenza di quello che ha indossato Adriana, molto più lineare e classico, presentava un taglio più particolare. La giacca nello specifico aveva maniche abbastanza larghe con delle applicazioni sui polsi che richiamavano dei fiori.

I pantaloni erano invece di una linea piuttosto lineare ma morbidi ad accarezzare la gamba senza assolutamente costringerla. Ai piedi la bella Sonia indossava un paio di Casadei, nemmeno a dirlo, stavolta di color bianco a riprendere appunto i dettagli sulla giacca. I capelli erano mossi e ripresi da una parte. Elegante e chic nel complesso.

Ed ora non resta che attendere venerdì prossimo per conoscere i nuovi outfit che sfoggeranno le due bionde opinioniste.