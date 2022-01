Gf Vip 6: torna Sonia Bruganelli come erano vestite lei ed Adriana Volpe

È tornata Sonia Bruganelli al suo posto da opinionista accanto ad Adriana Volpe: scopriamo come erano vestite per la trentatreesima puntata del Gf Vip 6.

È andata in onda ieri sera la trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip 6, senza non poche emozioni e colpi di scena. Ritorna Sonia Bruganelli al suo posto come opinionista accanto ad Adriana Volpe.

Dopo la vacanza a Dubai con la sua famiglia è tornata nelle vesti di opinionista, a sostituirla, nel migliore dei modi, nelle ultime due puntate è stata Laura Freddi. Ma ieri sera erano di nuovo insieme le due storiche opinioniste.

E allora non resta che scoprire gli outfit delle due spalle di Alfonso Signorini, come erano vestite e cosa indossavano Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Ecco come erano vestite Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Altra puntata del Grande Fratello Vip 6 andata in archivio non senza colpi di scena. Nessuna eliminazione ieri sera per i vipponi e in più abbiamo assistito al ritorno in studio dell’opinionista Sonia Bruganelli che nelle ultime due puntate aveva lasciato il suo posto a Laura Freddi.

Le feste ormai sono passate e per un normale lunedì di gennaio le due opinioniste hanno lasciato da parte gli scintillii di Natale e Capodanno dando spazio ad abiti sempre eleganti, ma più sobri e formali rispetto agli ultimi indossati.

In particolare Adriana Volpe si è presentata con un austero tailleur nero formato da una giacca a doppio petto con bottoni dorati e dei pantaloni a sigaretta. Il vestito, a firma di Elisabetta Franchi, molto bello e al tempo stesso castigato, metteva in risalto il fisico longilineo della bella Adriana donandole un’eleganza fuori dal comune.

Ad impreziosire il tutto la Volpe ha sfoggiato dei gioielli preziosi, realizzati con diamanti, del brand Girolamo Gioielli. Ai piedi indossava delle decolleté nere con tacco a stiletto. Con i capelli raccolti in un’acconciatura, la Volpe sembrava una vera e propria diva d’altri tempi.

E ora veniamo al look di Sonia Bruganelli, reduce da un viaggio a Dubai, è apparsa con la pelle leggermente più ambrata del solito e comunque stava davvero bene. Stavolta la moglie di Paolo Bonolis ha optato per un look spezzato, proprio come la collega.

La Bruganelli indossava ieri sera una camicia bianca con maniche a sbuffo e ricami fiorati sui polsi, abbinandola ad una gonna nera a longuette arricchita da frange. Il tutto a firma di Giuseppe Serra, uno dei 4 stilisti emergenti scelti dall’opinionista per accompagnarla in questa lunga avventura al Grande Fratello Vip 6.

Ancora una volta immancabili le calzature targate Casadei, che ormai fanno parte di ogni outfit della moglie di Bonolis. Stavolta ha scelto quelle con sfondo bianco e pizzo nero, a riprendere i colori dell’abbigliamento. Scelta azzeccata, potremmo aggiungere.

Per i capelli la bella Sonia ha optato per questa puntata per uno sciolto liscio e ripreso davanti con un onda morbida. Un total look decisamente sofisticato ed elegante.

E ora non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip per scoprire come saranno vestite le due bionde opinioniste.