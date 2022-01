Dispositivi elettronici sempre sporchi? Ecco come pulirli nel modo corretto

Scopri come effettuare al meglio la pulizia dei dispositivi elettronici. Le regole da seguire per una casa splendente.

Quando ci si dedica alle pulizie di casa, può capitare di mettere in secondo piano quella che riguarda i dispositivi elettronici. Calcolando, però, che questi sono ormai al centro della nostra vita di tutti i giorni e che la maggior parte di noi ne ha almeno uno (se non di più) per stanza, è più che logico che la loro pulizia diventi indispensabile per ottenere una casa che sia effettivamente pulita ed in ordine.

Basti pensare alla tv che tende ad impolverarsi o al pc che tende a riempirsi di ditate e di macchie di caffè e simili. Tutti problemi facilmente evitabili se si pone la giusta attenzione e si mettono in campo i rimedi più adatti ad ognuno di loro. Scopriamo quindi come muoverci per casa al fine di avere i nostri dispositivi sempre al top.

Pulizia dei dispositivi elettronici: tutto quel che c’è da sapere

A volte, dedicarsi alla pulizia dei dispositivi elettronici può essere meno intuitivo di quanto si pensi. Per questo motivo, avere un buon piano d’azione può fare la differenza e aiutare a risolvere problemi di disordine o di televisori e altri dispositivi non sempre esattamente presentabili.

Ciò che conta è trattare ognuno in modo diverso, dedicandogli le cure necessarie. E tutto senza perdersi d’animo.

Una volta presa l’abitudine, integrare anche loro nelle pulizie giornaliere sarà infatti più facile di quanto si pensi.

Andando ai vari dispositivi, basta pensare alla tv per capire quanto sia importante dedicarvisi nel modo giusto. Si tratta dopotutto di un dispositivo che funge anche da complemento d’arredo, sopratutto se pensiamo a quella in soggiorno.

Per pulirla, ad esempio è necessario un panno antistatico che tolga ogni traccia di polvere. In caso di sporco si può pensare ad un panno in microfibra da inumidire o da passare insieme ad una piccola quantità di sapone naturale.

Questo stesso rimedio si rivela utile anche per la pulizia del pc, dei tablet e di eventuali smartphone. Ciò che conta è che si dosino bene le quantità di sapone che dovranno essere minime e usate solo in caso di emergenza. Per la pulizia di tutti i giorni un panno antistatico resta sempre l’opzione migliore.

Settimanalmente si può usare invece una soluzione di acqua e aceto da passare sugli schermi e, nel caso del pc, anche sui tasti. Operazione che, ovviamente, andrà eseguita a pc spento e con un panno totalmente asciutto.

Andando all’ordine si può pensare di fissare i cavi che non si spostano mai con dei gancini da muro. Quanto a quelli relativi a ricariche o a usb che servono per collegare tra loro i vari dispositivi si può riporre tutto in una piccola scatola da tenere nel mobile della tv o in un cesto da tenere per terra nel luogo dove di solito tendono a concentrarsi.

Operando in questo modo, la casa apparirà immediatamente più ordinata ed usare i propri dispositivi sarà sicuramente più piacevole che mai visto che si avrà a che fare con qualcosa di pulito e di gradevole da vedere.