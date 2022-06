Il Principe William è sempre più isolato: Diana aveva ragione su tutto?

Il Principe William sta mostrando il suo vero carattere e sembra essere sempre più isolato nella Famiglia Reale: Diana aveva ragione sul conto di suo figlio maggiore?

Quando si nasce all’interno della famiglia Reale, e si nasce anche destinati a sedere un giorno sul trono, la vita può non essere semplice. Il Principe William, come suo padre prima di lui, ha infatti ricevuto un’educazione severissima fin da bambino.

Inoltre, fin dalla più tenera età, il Principe William è stato informato del fatto che sarebbe diventato Re e che tutti avrebbero dovuto obbedirgli.

Anche se in linea generale era un bambino molto buono e ubbidiente, sembra che William prendesse molto sul serio il fatto che un giorno sarebbe stato il sovrano del Regno Unito.

Sua madre, in particolare, era preoccupata del fatto che il piccolo Will ripetesse in continuazione “quando sarò re farò come voglio”.

Secondo Lady Diana questo atteggiamento era un po’ troppo capriccioso e autoritario per un buon Re: la Principessa era preoccupata che suo figlio potesse trasformarsi in un piccolo tiranno.

Da decenni circola anche la voce secondo cui Lady Diana era convinta che suo figlio Harry sarebbe stato un Re migliore di William. Diana vedeva in suo figlio minore tutte le qualità di un buon sovrano: empatia, cortesia, dolcezza, capacità di ascolto.

Gli ultimi tempi per la Famiglia Reale inglese sono stati molto duri e circola l’idea che, proprio in questo periodo così difficile, la profezia di Diana si stia dimostrando pericolosamente veritiera.

Perché il Principe William è isolato all’interno della Famiglia Reale?

Nel 2022 il Principe William compie 40 anni: si tratta dell’età della piena maturità e della presa di responsabilità. Anche a causa della salute sempre più incerta della Regina Elisabetta, il futuro Re è stato chiamato a prendere molte decisioni negli ultimi mesi, o almeno a consigliare la Sovrana sempre più spesso.

Potendo finalmente esprimersi liberamente, William ha spinto la Regina a prendere delle decisioni molto dure nei confronti degli altri membri della Famiglia Reale, e anche quando si tratta dei propri rapporti personali, William sembra sempre molto duro.

Certo, non con i suoi figli e con i suoi sudditi: William ha dimostrato in moltissime occasioni di essere un padre amorevole e un Principe molto umano, disposto a mandare all’aria il protocollo per far felici i propri sudditi.

Da questo punto di vista William sarebbe stato sicuramente l’orgoglio di sua madre, ma probabilmente Diana non avrebbe approvato il suo comportamento con Harry.

Come si sa, infatti, i rapporti tra William e Harry sono ormai praticamente inesistenti. I due sono riusciti a litigare nei pochissimi minuti trascorsi insieme nel corso dell‘inaugurazione della statua di Diana.

Durante il recentissimo Giubileo di Platino William si è rifiutato di incontrare Harry, e questo ha fatto infuriare moltissimo il Duca di Sussex. Sembra anche che Harry abbia affermato di pretendere delle scuse dalla sua famiglia a causa del fatto che William non si è liberato dai suoi impegni ufficiali per incontrarlo.

Anche su un altro fronte (molto spinoso) William ha fatto valere le sue posizioni di ferro: il Principe ha preteso l’allontanamento totale di Andrea dalla vita pubblica dopo lo scandalo sessuale di cui si è reso protagonista.

Pare infatti che sia stato proprio William (in quel caso d’accordo con il Principe Carlo) a convincere la Regina a privare Andrea di tutti i suoi titolo onorifici. Più di recente William ha puntato i piedi per ottenere che, ancora una volta, suo zio venisse completamente escluso dalla vita della monarchia.

Si è trattato di una presa di posizione che ha messo per la prima volta William direttamente contro la Regina. Sembra quindi che i tempi siano maturi perché William cominci a comportarsi come il Re che è destinato a diventare.

Il problema però è che un carattere così duro e inflessibile come quello di William potrebbe spaccare la Famiglia Reale anziché renderla più unita e più forte come vorrebbe la Regina Elisabetta.

La profezia di Diana si avvererà?