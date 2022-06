Colori fluo per l’estate: come portarli senza esagerare e quando evitarli

Che piaccia o meno il fluo è tra noi ed anche per l’estate 2022 non sembra intenzionato a farsi da parte. Tra nuovi colori ed accessori da avere, vediamo cosa è bene comprare in queste tonalità giovani e cosa è decisamente meglio evitare.

Da bandire come smalto sulle unghie delle mani e nei pantaloni da mettere in ufficio, i colori fluo si possono perdonare solo sulle ventenni. Se però siete amanti dell’energia che sprigionano allora è bene seguire regole di stile tra i binomi giallo e fucsia, verde acido e blu ed arancione da solo.

Un paio di sandali fluo non si nega a nessuno e se ancora si è sprovviste di questo must-have che si corra ai ripari con un modello allacciato alla caviglia dal tacco esagonale o con uno più basic, a fasce arrotondate, (come quello di Mango a 39,99 euro). Attenzione invece ai capi che, troppe volte, fanno solo sembrare ridicole.

Tendenza fluo: cosa provare se sei indecisa e cosa lasciar perdere

Iniziamo con l’indicare cosa farebbe sembrare ridicola anche una nota influencer se incontrata per strada in città e non sulla sua pagina Instagram. Il total look fluo. No, vi prego, all’effetto Stabilo.

Se si fa mente locale anche i famosi evidenziatori che si usavano a scuola (oggi forse ci sono solo ipad e pc) avevano il tappo nero o bianco (i modelli più recenti). Meglio smorzare il tutto con sandali chiari che riprendano il colore della t-shirt o una borsa nude incrociata.

Negli abiti sembra stia spopolando il verde acido lime ed Asos Design ne propone uno lungo, fasciante, con spacco frontale e scollatura annodata a 45,99 euro. Nonostante venga proposto con un sandalo dello stesso colore e con una borsa simil serpente con un improbabile verde, si suggerisce lo stacco netto di forme e sobrietà. Tutto poi dipende sempre dal contesto ma, in linea di massima, se si tratta di situazioni normali regolarsi è sempre la scelta giusta.

Per avere il gusto dell’evidenziatore nel proprio outfit – ma senza fare il passo più lungo della gamba – c’è il blazer con maniche arrotolate di Zara (49,95 euro). Collo con revers e taglio maschile con tasche frontali a filetto, si adatta bene con un paio di jeans ed una semplice canotta bianca.

Mentre per indossare un total look fluo servono fiducia in sé stesse ed un corpo accattivante, per scegliere uno dei look alla marinara che vi abbiamo suggerito ieri basta solo essere al mare ed avere un animo un po’ romantico. E chi dice che nella stessa donna non possano coesistere queste due realtà si sbaglia alla grande…

Silvia Zanchi