L’addio sembrava definitivo, e invece ecco il ritorno di fiamma dell’amata coppia vip di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta.

È proprio vero che dietro le quinte del mondo dello spettacolo non ci si annoia mai. L’amata coppia vip che abbiamo imparato ad apprezzare durante il programma di Maria de Filippi Uomini e Donne si era di recente allontanata, ma pare che i due abbiano già fatto dietrofront. Insomma, un allontanamento lampo che ha fatto capire a entrambi la forza del sentimento che li unisce. Ecco di chi stiamo parlando (e se ci dobbiamo aspettare altri cambiamenti in corsa…)

Ritorno di fiamma per l’amata coppia vip di Canale 5 che ha ritrovato la passione dopo un breve allontanamento servito a entrambi per comprendere a fondo il forte legame che li unisce. I due avevano vissuto momenti difficili dovuti alla gestione della loro storia a distanza, ma ora sembrano tornati più uniti che mai. Che sia vero il detto “lascialo libero: se se ne va non è mai stato tuo, se invece torna sarà per sempre”?

Ritorno di fiamma per l’amata coppia vip di Uomini e Donne!

Stiamo parlando di Giulio Raselli e Carlotta Adacher (che in precedenza aveva avuto una storia difficile con Alessandro Autera), che dopo una crisi davvero brevissima sembra siano tornati insieme più convinti di prima.

I due sono ricomparsi in una serie di dolcissime storie su Instagram pubblicate sul profilo di Carlotta. In una di esse, la coppietta è stata immortalata mentre si gode una tranquilla passeggiata serale e sembra che le cosa non possano andare meglio tra loro al momento. Incredibile la svolta avvenuta, dal momento che poco più di una settimana fa Giulio aveva confessato di non star vivendo un periodo positivo con la fidanzata.

“Ragazzi, sono qui per parlarvi della situazione con Carlotta, vi avevo promesso che l’avrei fatto e ci tengo a farlo”, aveva scritto addolorato l’ex tronista (che in precedenza ha avuto diverse relazioni tormentate). “Con Carlotta va così e così, è un problema mio mi sembra corretto dirlo, è un problema della distanza”, aveva spiegato ai fan.

Fortunatamente le cose alla fine sono tornate ad andare per il verso giusto. Speriamo non ci siamo altri drastici cambi di rotta!