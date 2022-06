Il look total beige sarà il tuo miglior amico in estate! Ecco come crearlo

Il look total beige sarà l’elemento trendy e chic dell’estate 2022! Ci sono molti modi per indossare un outfit di questo colore, ma solo pochi sono veramente di tendenza! Scopriamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna come indossare il beige!

In estate le tendenze in circolazione sono sempre tante, e spesso riguardano colori sgargianti e fantasie importanti. Con il passare del tempo ci stanchiamo di queste mode forti e passeggere e torniamo ai nostri look più basici. Esistono infatti dei colori che sono sempre al passo con le tendenze e con cui non potremmo mai sbagliare i nostri outfit. Che colore ad esempio? Il beige! Classico, chic ma sempre presente in voga. In più, l’estate 2022 dice proprio che non dovremo farci mancare un look total beige!

Tutte le top model e influencer si stanno mostrando sui social media in forma smagliante con dei total look di color beige!

Nonostante il diverso modo di concepire lo stile e la moda da parte delle influencer più seguite, il colore beige rimane una costante nei look del momento.

Da Giulia De Lellis, a Chiara Ferragni, per andare poi a Kim Kardashian e Kendall Jenner. Tutte amano il beige.

Ma come si indossa? Sarà anche un colore basico e neutro, ma dobbiamo ricordarci che non tutti gli outfit beige sono di tendenza. Bisogna realizzare il giusto look con i giusti capi.

Scopriamo insieme come realizzare il perfetto look total beige estivo per essere al top!

Per un perfetto look total beige ti serviranno tre capi: top e pantalone di lino e la gonna midi effetto seta!

Indossare look dai colori e forme semplici è sempre la scelta giusta, perché difficilmente sbaglieremo outfit. Saremo sempre chic e al top per ogni occasione. Quindi è sempre importante possedere nel guardaroba pochi capi che siano versatili e nei colori neutri, così da poter creare moltissime combinazioni di outfit!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come creare dei perfetti look total beige:

completo di lino: una delle novità assolute in fatto di tendenze per l’estate 2022 è il completo di lino composto da gilet e pantalone morbido a vita bassa. Da scegliere in lino o cotone e nella tonalità beige.

una delle novità assolute in fatto di tendenze per l’estate 2022 è il completo di lino composto da gilet e pantalone morbido a vita bassa. Da scegliere in lino o cotone e nella tonalità beige. pantaloncino morbido : un altro capo molto versatile è il pantaloncino a vita lata con gamba larga. Anche questo da avere nella tonalità del beige e si può indossare con una camicia morbida all’interno e un sandalo basso.

: un altro capo molto versatile è il pantaloncino a vita lata con gamba larga. Anche questo da avere nella tonalità del beige e si può indossare con una camicia morbida all’interno e un sandalo basso. gonna effetto seta: un’altra tendenza che sarà predominante in estate, ma che abbiamo vissuto anche in inverno, riguarda la gonna midi effetto seta. A vita alta e lunga fino al ginocchio, indossiamola insieme ad un crop top, un sandalo flat e una borsa di paglia. A proposito, In ufficio e over 40? Ecco i look estivi casual chic che dovrai indossare!

Termina qui questa guida di stile targata CheDonna! Alla prossima guida di stile! Per rimanere sempre al passo con tutte le tendenze del momento!