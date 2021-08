Clamoroso colpo di scena: la coppia vip più discussa è tornata insieme

Si erano allontanati ma poi, come dal nulla, la scintilla pare esser scoccata… di nuovo! Ecco che la coppia vip torna incredibilmente insieme.

Un’estate bizzarra questa datata 2021, fatta di tira e molla, amori ritrovati e relazioni apparentemente desolate e poi scioltesi come neve al sole. Esempio perfetto di tutto ciò la coppia vip di cui parliamo oggi.

Sembrava proprio che lui avesse deciso di concludere il tutto e di proseguire in totale tranquillità le sue vacanze estive, complice anche la conoscenza con un’attrice a luci rosse. Poi però la strada sembra nuovamente cambiata.

I due ora paiono aver trovato una nuova intesa. Che questa volta sia sbocciato l’amore? Forse stiamo per scoprirlo.

Alessandro Autera e Carlotta Adacher di nuovo insieme

I due si sono conosciuti in quel di Temptation Island: lei tentatrice, lui oramai ai ferri corti con la fidanzata Jessica Mascheroni, che intanto si invaghiva di Davide Basolo.

Tra Jessica e Davide le cose non sembrano esser andate per il meglio e lo stesso si poteva dire fino ad oggi di Alessandro e Carlotta ma, come per magia, la seconda coppia pare aver cambiato rotta.

Carlotta Adacher aveva rivelato di non sentire più il ragazzo e di essere stata bloccata su whatsapp e lui aveva prontamente replicato dichiarando di non volerla più sentire. Poi il post di ieri sera.

“NULLA DA SCRIVERE

NOI SAPPIAMO QUELLO CHE SIAMO

CHI PARLA PER INVIDIA RESTA IL NULLA ♥️

ciao Chicca ♥️ “

Lei commenta prontamente:

“Le persone parleranno sempre ma noi siamo forti. PALESE ♥️”

Se servisse poi maggior chiarezza eccola in un commento lasciato da Alessandro Autera sotto un post di Carlotta:

“Dal primo giorno che siamo usciti dal villaggio, ho pensato fossi la donna giusta per me. I litigi fanno parte del rapporto anche se a volte si esagera da entrambe le parti, se c’è un sentimento bisogna tornare sui propri passi. Perché l’amore vince su qualsiasi difficoltà. Ci vediamo tra poco Chicca.”

Lei commenta con sarcasmo, sottolineando come questi litigi sarebbe decisamente meglio ridurli, ma tra i due la complicità sembra innegabile. Durerà? Solo il tempo saprà dircelo.