“Fuori dal Grande Fratello Vip”: Signorini ha deciso, l’annuncio

Dopo tanti rumors e indiscrezioni arriva l’annuncio ufficiale di Alfonso signorini: il nome più discusso non sarà presente al Grande Fratello Vip 7.

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda a settembre, probabilmente il 19, con una nuova edizione che sarà condotta ancora da Alfonso Signorini. dopo la sesta edizione che è entrata nella storia del reality come l’edizione più lunga con i concorrenti che sono rimasti nella casa per ben sei mesi, Signorini è pronto a condurre la settima edizione del GF Vip per il quale sogna un cast stellare.

Oltre a nuovi concorrenti, Signorini dovrebbe essere affiancato anche da nuove opinioniste dopo la scelta di Sonia Bruganelli di non ripetere l’esperienza. Anche Adriana Volpe non dovrebbe essere presente e, nelle scorse settimane, sono stati diversi i nomi accostati al ruolo di opinionista. Oggi, però, per fare chiarezza, è intervenuto direttamente Signorini.

Signorini dice no a lei per il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 7

Tra i nomi accostati al Grande Fratello Vip 7 come opinionista è spuntato, tra i tanti, il nome di Katia Ricciarelli, tra le protagoniste indiscusse della sesta edizione. Secondo alcuni rumors, la Ricciarelli avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di opinionista della settima edizione, ma a smentire tutto è stato lo stesso Alfonso Signorini attraverso un intervento su Chi Magazine. “Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma”, ha chiarito Signorini.

Non sarà, dunque, la cantante lirica a ricoprire il posto lasciato vuoto da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe con con i loro outfit hanno sempre incantato il pubblico.

Fuori dal Grande Fratello Vip, ma anche da Tale e Quale show 2022. Il nome della cantante lirica era stato accostato anche a quello dello show di Carlo Conti. Secondo un’indiscrezione esclusiva di The Pipol Tv, pare che la Ricciarelli non sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e quale Show a cui, invece, dovrebbero partecipare le sorelle Selassiè con Jessica che avrà così di superare la delusione per il sogno infranto e Lulù per la fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo che è tornato a parlare recentemente di lei.

La Ricciarelli, dunque, ha deciso di salutare la televisione per dedicarsi solo al teatro e alla musica classica?