Beffa clamorosa per Jessica Selassiè: così s’infrange il suo sogno!

Che beffa per Jessica Selassiè dopo il Grande Fratello Vip: il sogno della principessa infranto con un gesto, le sue parole spiazzano il web.

Jessica Selassiè, la maggiore delle sorelle Selassiè nonchè vincitrice del Grande Fratello Vip 6, con un annuncio pubblicato sui suoi canali social, mette fine al suo sogno d’amore, ma anche a quello dei fan che avevano sperato di vederla serena, felice e innamorata. Serena e felice lo è per tutto quello che sta vivendo professionalmente insieme alle sorelle Lulù e Clarissa, ma non innamorata.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Jessica aveva confessato di essere single da cinque anni e di sognare un amore come quello dei genitori che, sposati da più di trent’anni e con quattro figli, continuano ad essere amati e complici come il primo giorno. Durante i sei mesi di permanenza nella casa di Cinecittà, la Selassiè non ha hai abbandonato la speranza di poter trovare proprio nella casa il suo grande amore. Speranza che, tuttavia, è stata spazzata via da un annuncio sui social.

Jessica Selassiè: l’annuncio notturno che spiazza il web, nessuno se l’aspettava

Jessica Selassiè che, nella casa del Grande Fratello vip 6 è cambiata fisicamente, smaltita la delusione per Alessandro Basciano per il quale aveva preso inizialmente una sbandata prima che quest’ultimo ammettesse di essere interessato a Sophie Codegoni con cui è ancora felicemente fidanzato. L’ingresso di Barù e il legame che si era instaurato con lui aveva spinto Jessica a credere nuovamente nella possibilità d’innamorarsi.

Nella casa, il legame tra i due è diventato sempre più forte. Concluso il Grande Fratello Vip, Jessica e Barù hanno cominciato a seguirsi sui social e si sono rivisti a Milano prima per l’inaugurazione del ristorante del nipote di Costantino Della Gherardesca e poi per una cena con Davide Silvestri e la fidanzata di quest’ultimo.

I fan hanno così cominciato a credere che potesse nascere una storia tra i due, ma a spegnere tutto ci ha pensato la stessa Jessica che ha confermato la presenza di un’altra persona nella vita di Barù.

“Ho sempre detto che io e Barù siamo amici, ma con un rapporto senza etichetta. Sia dentro che fuori la casa io e Barù abbiamo avuto un rapporto speciale e bello. Insieme abbiamo un fandom di coppia, i Jerù, nonostante noi non siamo una coppia“, scrive la vincitrice del Gf Vip. I fan “Hanno sognato, come me, un qualcosa di più ma, purtroppo, non credo che a oggi ci sia la voglia e il tempo di approfondire quella nostra amicizia speciale e pura che lega me e Barù”.

Infine, la conferma di una nuova storia per Barù: “Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole. Inoltre per lui ci sarò sempre come lui per me. Da oggi i Jerù potranno comunque se vorranno seguirci come singoli e supportare la nostra amicizia. Grazie a tutti per il sostegno, per le notti insonni e il bene che mi volete. Vi voglio bene”.

Dopo Lulù Selassiè di cui è tornato a parlare Manuel Bortuzzo, anche Jessica è ufficialmente single mettendo fine a tutti i sogni d’amore. Sia Jessica che Lulù così come Clarissa, tuttavia, possono consolarsi con il lavoro: a settembre dovrebbero far parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. Riusciranno a conquistare anche il pubblico di Raiuno come hanno fatto con quello di canale 5 che ha portato sia Lulù e Jessica in finale al Grande Fratello Vip?