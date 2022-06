Soleil Sorge è una delle celebrità più in vista del momento, grazie alla sua recente partecipazione al GF Vip. Ma al pubblico più attento un dettaglio su Soleil non è sfuggito, voi ve ne eravate accorti?

Soleil Sorge è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale ha messo in luce le sue abilità di intrattenitrice e il suo carisma niente affatto comune (caratteristiche che le hanno però causato diversi scontri con i coinquilini della Casa). Di recente, però, è emersa una clamorosa scoperta riguardante la bella showgirl che ha lasciato i fan senza parole. Ecco di cosa di tratta.

Impossibile non conoscerla. Soleil Sorge è una delle showgirl attualmente più note e richieste in Italia, grazie alla sua partecipazione al GF Vip di quest’anno (la ragazza ha anche rivelato il segreto del suo successo). La giovane ha saputo catturare l’attenzione degli spettatori con la sua bellezza italo-americana e il suo naturale fascino (al quale un altro noto concorrente, Alex Belli, non ha saputo resistere). Ecco la clamorosa scoperta sul passato di Soleil che vi lascerà a bocca aperta.

Soleil Sorge, la scoperta che ha lasciato tutti senza fiato

Tra tutte le showgirl del momento, lei è una delle preferite dal pubblico più giovane: Soleil Sorge ne ha fatta, però, di strada prima di affermarsi nella TV Italiana (a proposito, l’avete mai vista senza trucco e senza filtri?).

Oggi siamo abituati a vedere Soleil con dei ‘connotati’ ben precisi, ma nelle foto del suo passato non è proprio come appare oggi. Come altre donne dello spettacolo, anche Soleil è molto cambiata negli anni, ed alcune foto dei suoi esordi, come in quella in cui appare durante la Kermesse di Miss Italia, ne sono testimonianza.

Non è dato sapere se abbia ricorso a qualche ‘aiutino’ estetico o sia tutto merito di un make up fatto a regola d’arte, fatto sta che nelle foto di ‘ieri ed oggi’ appare molto diversa. Ci sono inoltre altri dettagli della vita di Soleil che non tutti conoscono.

L’aspirante attrice e influencer è nata a Los Angeles nel 1994. Ha vissuto la sua infanzia in Abruzzo, per poi trasferirsi a New York per stare vicino alla madre dopo il divorzio dei genitori. In questi anni ha sviluppato la sua passione per la recitazione e il mondo dello spettacolo in generale, partecipando anche a vari corsi di recitazione presso istituti molto prestigiosi, come il Lee Strasberg Studio di New York.

Dopo il suo lungo soggiorno a New York, la bella Soleil è tornata di gran carriera in Italia conducendo alcuni programmi per le reti locali di Roma e prendendo parte a Miss Italia. Successivamente, la Sorge ha sostenuto alcuni provini per entrare nel cast di Uomini e Donne e L’Isola dei Famosi (ottenendo un grande successo in entrambe le trasmissioni). All’anno 2021/2022 risale la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, programma in cui ha finalmente ottenuto il successo a lungo desiderato.