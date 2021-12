By

Soleil Sorge è una delle protagoniste assolute del Gf Vip di quest’anno. Il suo rapporto con Alex Belli è chiacchieratissimo e sempre al centro dei pettegolezzi. Ma avete mai visto Solei Sorge senza trucco? Radiosa!

Soleil Sorge è una modella, showgirl e influencer. Nata a Los Angeles, si è trasferita da piccola con il padre in Abruzzo, pur facendo regolare visita alla madre a New York (dove trascorre diversi anni). La sua carriera televisiva non è iniziata con il Gf Vip: la modella ha infatti partecipato a Uomini e Donne nel 2017, corteggiando Luca Onestini.

I due, dopo aver fatto coppia per qualche tempo, si sono lasciati in diretta TV durante una puntata del Grande Fratello Vip, a seguito del tradimento di Soleil con Marco Cartasegna.

Oggi Soleil è una concorrente della casa Grande Fratello Vip 2021, insieme all’ex fidanzato Gianmaria Antinolfi. Fuori dai set televisivi si dice che sia fidanzata con Carlo Domingo.

Soleil afferma di essere uno spirito molto libero e tremendamente testarda, oltre che molto sensibile alle ingiustizie perpetrate contro i più deboli. Soleil è tifosa della Roma, ama la musica, il mare, il cinema e i viaggi.

Soleil è molto seguita su Instagram, dove conta quasi un milione di followers. La modella e showgirl ama condividere foto in pose ammiccanti o mentre si gode qualche attimo di relax.

Ma com’è Soleil Sorge senza trucco?

Anche senza trucco, Soleil non potrebbe essere più bella e radiosa.

Nella casa del Grande Fratello non è insolito vederla andare in giro completamente struccata e in tuta e riesce sempre ad attirare l’attenzione di tutti con il suo naturale carisma.

Una vera bellezza acqua e sapone!