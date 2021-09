Soleil Sorge, il dramma che l’ha segnata per sempre: indimenticabile

By

Soleil Sorge, concorrente del Grande Fratello Vip, cela un dramma del suo passato che l’ha segnata per sempre.

Il nome di Soleil Sorge è noto a tutti per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip di quest’anno ma anche per la relazione con Luca Onestini conclusasi durante la partecipazione di quest’ultimo al Grande Fratello Vip di qualche anno fa.

A quei tempi, infatti, i due stavano insieme ma il tradimento di lei portò ad una rivelazione in diretta con relativa fine della storia dopo la quale Luca si è avvicinato a Cecilia Rodriguez, sua attuale compagna.

Nota anche per alcune storie importanti come ad esempio quella con Jeremias Rodriguez (fratello di Belen e Cecilia), Soleil nasconde però una storia d’amore drammatica che in pochi conoscono e che anche dopo anni continua a portarsi dentro insieme al dolore che le procura.

Soleil Sorge e il dramma della scomparsa del suo primo amore

Sebbene sia abituata ai riflettori e sempre pronta a parlare di se, Soleil Sorge ha un passato del quale non parla sempre facilmente. Un passato che cela una storia d’amore drammatica ma che per lei ha significato molto, tanto da parlarne ancora con estremo affetto.

Si tratta del suo primo amore Kevin che, come lei stessa ha scritto tempo fa su Instagram, “ora è in paradiso”. La storia è emersa qualche tempo fa attraverso una challenge emersa sui social e dove si doveva parlare del primo amore postando una foto del primo fidanzato.

In quel contesto Soleil Sorge ha così deciso di raccontarsi mettendo tutti al corrente di una storia d’amore importante del suo passato. L’influencer ha così postato una foto in compagnia di un ragazzo, presentandolo come Kevin e scrivendo:

“Si chiamava Kevin. Una delle persone e storie più belle della mia vita… Ora è in paradiso, ma lo amo e terrò per sempre nel mio cuore, in un cero senso è come se vivesse dentro di me.”

Soleil ha poi continuato spiegando che in quella foto in cui entrambi appaiono spensierati, avevano appena fatto il loro primo corso da sub alle Hawaii.

Momenti felici che l’influencer serba ancora oggi nel cuore e dei quali pare sia disposta a parlare solo quando sente di riuscire a farlo con la giusta serenità d’animo.