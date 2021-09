Labbra carnose fai da te? Le astuzie incredibili per evitare il bisturi

Labbra carnose fai da te: una chimera? Assolutamente no! Puoi averle così, senza ricorrere al bisturi. Scopri trucchi ed esercizi da fare ogni giorno per un risultato strepitoso.

Le labbra sono una parte importantissima del corpo. A seconda di come le muoviamo, possiamo comunicare emozioni e stati d’animo. Ma sono anche una potente arma di seduzione. Una bella bocca ha sempre il suo fascino!

Non sempre, però, le nostre labbra sono come le vorremmo. Magari sono sottili, poco definite o, addirittura, asimmetriche. Il makeup giusto ci aiuta a nascondere un po’ le imperfezioni. Ma gli effetti sono solo temporanei. A fine giornata, quando ci si strucca, esce fuori la loro vera natura.

Le labbra troppo sottili sono il cruccio di tante donne. Alcune, per risolvere definitivamente il problema, ricorrono al bisturi. Altre, invece, preferiscono una soluzione più ‘soft’ e scelgono trattamenti di medicina estetica ambulatoriali. Infine, c’è chi opta per prodotti volumizzanti, con la speranza che possano fare miracoli.

A volte, i risultati non corrispondono alle aspettative. Ma mai arrendersi! Se fai parte del club di quelle che hanno le labbra sottili e vogliono migliorarle, prova ad ingrandirle con il fai da te. Ti sveliamo alcuni trucchi ed esercizi formidabili per avere buoni risultati. Scopri subito di più!

Labbra carnose fai da te: piccole astuzie per volumizzarle

Avere una bocca ben definita, con labbra lisce e carnose, è un biglietto da visita sexy e irresistibile. Non tutte però fanno la fortuna di averla così. Se madre natura non è stata troppo generosa, si possono comune fare dei tentativi per migliorarsi. Il fai da te offre tante soluzioni che vale la pena provare.

Ecco un piccolo serbatoio di astuzie, rimedi naturali e esercizi fisici da cui attingere! Partiamo da alcuni segreti della nonna.

Miele – Da spalmare sulle labbra, lasciare agire per 5-10 minuti e risciacquare con acqua calda. Avrai subito labbra più corpose!

– Da spalmare sulle labbra, lasciare agire per 5-10 minuti e risciacquare con acqua calda. Avrai subito labbra più corpose! Peperoncino o cannella – Entrambi sono perfetti se vuoi dare più volume alle tue labbra troppo sottili. Però, se usi il peperoncino, fai attenzione perché brucia. Quindi non eccedere con la quantità.

Limone e olio extravergine di oliva – E’ un antico rimedio per labbra subito più piene e carnose. Mescola i due ingredienti e stendili sulle labbra a mo’ di impacco. Lasciali agire per 5-10 minuti. Passa poi a risciacquare con acqua tiepida. Noterai subito più volume.

Anche il makeup può fare miracoli regalandoti una bocca nuova. Per valorizzare labbra piccole e sottili puoi provare a fare un buon contouring, giocando sui chiaroscuri per un effetto ottico volumizzante. Ecco la tecnica semplice e veloce per imparare a farlo bene.



Ma non è tutto! Forse non sai che in commercio ci sono tanti prodotti naturali che si applicano come un lip gloss e che aiutano, grazie ai loro principi attivi, ad ottenere un effetto voluminizzante temporaneo. Avrai labbra più rimpolpate per poche ore ed è già qualcosa!

Passiamo ora agli esercizi da fare ogni giorno per avere labbra più sexy tutte da baciare.

Immagina di dover gonfiare un palloncino. Ingrossa le guance con tutta l’aria che riesci a trattenere. Tieni la bocca ben chiusa e, poi, butta fuori l’aria in 2-3 soffi; Tieni la bocca chiusa sforzandoti di sorridere. Avvertirai una sensazione di contrazione per 14-15 secondi e significa che l’esercizio sta funzionando. Fatto questo, rilassa i muscoli e immagina di dare un bacio. Ripeti l’esercizio per dieci volte ogni giorno. Immagina di dover dare un bacio con le labbra chiuse in avanti. Muovile lentamente, come se volessi formare un otto. Ripeti l’esercizio cinque volte. Unisci le labbra e fai finta di dare un bacio. Cerca di alzarle verso il naso, il più possibile. Devi trattenerle in questa posizione almeno per 5 secondi. Sentirai un po’ di tensione, ma va bene così, perché vuol dire che sta funzionando! Ripeti l’esercizio per dieci volte.

Come vedi i rimedi ci sono. Quindi, se le tue labbra sono troppo sottili e non ti piacciono, non abbatterti e cerca di rimediare.



Magari fino ad ora non avevi mai pensato agli esercizi. Prova i tre che ti abbiamo descritto. Vedrai dei risultati significativi, parola nostra!