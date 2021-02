Soleil Sorge si leva qualche sassolino dalla scarpa e punge Rosalinda Cannavò

Soleil Sorge su Twitter non si è di certo risparmiata, levandosi qualche sassolino dalla scarpa, pungendo Rosalinda Cannavò e il suo flirt con Andrea Zenga.

Soleil Sorge è nota al pubblico del piccolo schermo, oltre che per la sua esperienza a Uomini e Donne, anche per essere una delle opinioniste più pungenti di Barbara d’Urso e nelle scorse ore ha confermato questa sua caratteristica. In quanto, attraverso Twitter, Soleil ha commentato quanto sta accadendo nella casa del Grande Fratello Vip non mandandole di certo a dire.

La Sorge, infatti, durante la seconda edizione del reality show di canale 5, decide di mollare Luca Onestini, con il quale è stata fidanzata 4 mesi, attraverso una lettera per iniziare una relazione con Marco Cartasegna, che ricopriva il ruolo di tronista proprio insieme al suo ex. Per questo gesto lei fu aspramente criticata dal pubblico del piccolo schermo e ora ha fatto notare che una situazione molto simile è accaduta tra Rosalinda e Andrea, dove è scoppiata la passione subito dopo la puntata, ma l’atteggiamento riservato nei confronti della Cannavò è stato completamente differente.

Soleil Sorge ha commentato il flirt tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, senza nemmeno risparmiare una sonora frecciata al suo ex fidanzato Luca Onestini.

Soleil Sorge su Rosalinda Cannavò: il paragone con Luca Onestini

Soleil Sorge ha fatto notare come il pubblico del piccolo schermo abbia appoggiato la relazione nata tra Rosalinda Cannavò e il figlio di Walter Zenga, mentre lei all’epoca su aspramente bocciata dal pubblico, mentre loro due sono stati quasi considerati come dei beniamini da incoraggiare nel loro cammino.

“Rosalinda durante il corso di questa quinta edizione del GF Vip ha iniziato la sua quarta relazione mentre ne ha già una che dura da 14 anni con tanto di proposta di matrimonio” ha esordito l’opinionista di Barbara d’Urso, che di recente si è lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram. “Le dico che è una donna forte, che è riuscita a rinascere“ ha osservato.

“Mentre io dopo aver lasciato uno sfigato con cui stavo da 4 mesi attraverso una lettera, per iniziare a frequentare quello che poi è diventato il mio ragazzo per qualche tempo, era tutto sbagliato” ha concluso, rendendo ben chiaro quello che è il suo punto di vista in questa situazione che tanto sta facendo discutere il pubblico del piccolo schermo.

Comunque Rosalinda nel Gf inizia la 4 relazione durante una di 14 anni con proposta di convivenza : brava, donna forte, è rinata.

Io lasciai uno sfigato dopo 4 mesi con lettera per poi iniziare a frequentare il mio fidanzato to-be: OHNO OHNO OH NONONONONO #ok #gfvip — Soleil Sorge (@Soleil_stasi) February 15, 2021

Soleil Sorge non si è di certo risparmiata, non mandandole di certo a dire, dividendo come al suo solito il pubblico della rete. Alcuni utenti infatti hanno concordato con le sue parole, mentre altri l’hanno stroncata, prendendo le difese di Luca Onestini, suo ex fidanzato, che lei ha definito come lo sfigato con cui ha avuto una relazione durata soltanto qualche mese.