Soleil Sorge è una modella ed influencer nota al grande pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne. Conosciamola meglio partendo dalla sua carriera per arrivare all’intricata vita sentimentale.

Soleil Sorge, nota anche come Solei Stasi è un’influencer nata a Los Angeles ma residente ormai da tanti anni in Italia.

Approdata in tv per corteggiare Luca Onestini è poi stata al centro del gossip per averlo lasciato in diretta dopo un tradimento avvenuto mentre il ragazzo si trovava nella casa del Grande Fratello Vip.

Programma che quest’anno la vedrà tra i protagonisti. Ma chi è davvero Soleil Sorge? Scopriamolo attraverso la sua vita professionale e privata.

Chi è Soleil Sorge, la modella che quest’anno entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Età, fidanzati ed Instagram.

Nome: Soleil Anastasia Sorgè

Data di nascita: 5 Luglio 1994

Luogo di nascita: Los Angeles

Età: 27 anni

Altezza: 173 cm

Peso: /

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Modella, Influencer

Titolo di studio: /

Account social: Instagram: @soleil_stasi

Sito web: /

Soleil Sorge è nata a Los Angeles da padre italiano e madre americana. Durante l’infanzia si è trasferita in Abruzzo restando poi in Italia fin quando non ha scelto di tornare in America (e più precisamente a New York) per seguire il sogno di diventare attrice.

LEGGI ANCHE -> Soleil Sorge, arriva il colpo di scena prima del GF Vip: “E’ in guerra da anni”

Nota al grande pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne dove ha corteggiato Luca Onestini, iniziando con lui una storia sentimentale, lavora come modella e fotomodella. Negli ultimi tempi, però, si è fatta notare anche per la partecipazione a Pechino Express in compagnia della madre Wendy Key e per l’attività di Influencer che svolge principalmente su Instagram.

Soleil Sorge nel privato: i suoi ex ingombranti

La vita sentimentale di Soleil Sorge è da sempre al centro del gossip. E lo è in particolare per la presenza di ex ingombranti. Un esempio è quello di Luca Onestini, da lei lasciato quando durante la diretta del Gf Vip emerse la relazione che aveva con Marco Cartesegna, altro tronista con il quale aveva iniziato una storia mentre Luca si trovata nella casa.

Una scoperta che portò diverse critiche nei suoi confronti, facendo avvicinare Onestini a Cecilia Rodriguez, ai tempi anche lei nella casa del Grande Fratello Vip. E a proposito di Rodriguez, un altro ex importante di Soleil è proprio Jeremias Rodriguez (fratello di Belen e Cecilia) e con il quale la ragazza è stata per circa un anno.

LEGGI ANCHE -> Gravi accuse su Iconize a Domenica Live: Soleil Sorge in difficoltà

Recentemente, sembra che Soleil sia stata avvistata con Gianmaria Antinolfi. E anche se al momento non si sa nulla circa possibili flirt, da alcune indiscrezioni, sembra che i due avranno modo di incontrarsi nuovamente proprio nella casa del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge su Instagram

Come già accennato, sembra che Soleil Sorge goda di un seguito piuttosto forte su Instagram dove, prima di tutto, è anche una nota influencer.

Il suo account gode tra le altre cose di circa 800mila follower con i quali condivide ogni giorno scatti personali, di moda e della sua vita.

Cosa fa Soleil Stasi oggi

Soleil continua a lavorare come modella e influencer. Tra le altre cose è anche una delle concorrenti ufficiali della sesta edizione del Grande Fratello Vip.