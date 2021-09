Raffaella Fico è una modella napoletana diventata nota per la partecipazione al Grande Fratello e per le sue relazioni sentimentali. Conosciamola meglio attraverso la vita privata e professionale.

Raffaella Fico è un volto noto della tv. Modella Napoletana ha iniziato la sua carriera come modella, facendosi poi notare grazie alla partecipazione al reality Il Grande Fratello dal quale è stata eliminata alla 10 puntata.

Spesso al centro del gossip per dichiarazioni successivamente rinnegata e per via delle sue relazioni sentimentali con personaggi famosi, è senza alcun dubbio un personaggio del quale si sente spesso parlare.

Ma chi è davvero Raffaella Fico? Proviamo a conoscerla meglio passando dal professionale al privato, arrivando alla figlia e alla lunga lotta per il suo riconoscimento.

Chi è Raffaella Fico, la modella la cui vita è cambiata dopo l’incontro con suo (ormai) ex fidanzato

Nome: Raffaella Fico

Data di nascita: 29 Gennaio 1988

Luogo di nascita: Cercola (Napoli)

Età: 33 anni

Altezza: 176 cm

Peso: 58 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Modella

Titolo di studio: Diploma al liceo psico pedagogico

Account social: Instagram: @ficoraffaella

Sito web: /

Raffaella Fico nasce a Cercola, in provincia di Napoli, dove vive insieme ai genitori, diplomandosi al liceo psico-pedagogico. Fin da giovanissima inizia a partecipare a diversi concorsi vincendo il titolo di Miss Grand Prix.

Da lì, il successo non tarda ad arrivare grazie alla partecipazione al Grande Fratello, dove pur venendo eliminata riesce a farsi notare dal grande pubblico.

Un vero lancio nel mondo dello spettacolo che, negli anni a venire, la porta a lavorare a diversi programmi in veste di valletta o di conduttrice, prendendo anche parte ad alcune sitcom.

Nel 2011 arriva all’Isola dei Famosi, proseguendo poi la carriera prendendo parte a diversi programmi come concorrente.

Lo scandalo che la coinvolge dopo l’uscita dal Grande Fratello

Molti ricordano Raffaella Fico anche per uno scandalo che l’ha coinvolta in prima persona e che riguarda una sua dichiarazione molto forte. In un’intervista, la modella ha infatti dichiarato di voler mettere all’asta la sua verginità per capire chi era davvero disposta ad averla.

Una frase che successivamente e dopo svariate critiche ha poi dichiarato essere frutto di una mossa pubblicitaria e che in seguito ha rinnegato.

La vita privata di Raffaella Fico

La Fico si è fatta spesso notare anche per le tante relazioni importanti che ha avuto negli anni. È stata infatti con Gianluca Tozzi (figlio di Umberto Tozzi), con Cristiano Ronaldo e con altri personaggi più o meno noti. Ad oggi, dopo una relazione conclusasi di recente, sembra sia single.

L’ex che le ha cambiato la vita

Parlando di ex, quello probabilmente più importante o che le ha quantomeno cambiato la vita è Mario Balottelli, noto giocatore dal quale Raffaella ha avuto una figlia di nome Pia.

LEGGI ANCHE -> Pia Balotelli: la figlia di Mario Balotelli che difese il papà

La storia tra i due è stata però molto difficile e resa ancor più complessa dalle divergenze avute per il riconoscimento della piccola. Un caso che è stato per diverso tempo al centro del gossip e che ha portato al riconoscimento da parte del calciatore con il quale, oggi, la Fico sembra essere nuovamente in buoni rapporti.

Raffaella Fico è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip

Dopo ben 13 anni dalla sua prima apparizione al programma che l’ha resa nota al grande pubblico, la Fico ha deciso di tornare a casa. Sarà infatti una dei concorrenti della sesta edizione del GF Vip.

LEGGI ANCHE -> Grave lutto per Raffaella Fico: morta la mamma

Tra gli altri concorrenti ci saranno anche Andrea Casalino, Soleil Sroge, Katia Ricciarelli e tanti altri.

Cosa fa oggi Raffaella Fico

Oltre a prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, la Fico ha un grande seguito su Instagram dove vanta più di 600mila followers. Lì condivide scatti personali per i quali riceve ogni giorno svariati commenti.