Pia Balotelli è nata dopo che la sua mamma e il suo papà avevano posto fine alla loro relazione: la figlia di Mario Balotelli ha dovuto attendere diversi anni prima di avere un buon rapporto con il papà, ma ora sono molto uniti.

Pia è venuta al mondo il 5 Dicembre 2012, quindi alla fine di quest’anno compirà 9 anni. I suoi genitori, cioè Raffaella Fico e Mario Balotelli sono stati fidanzati dal Giugno 2011 all’Aprile 2021.

Ad Aprile però Raffaella era già incinta della bambina, che nacque quindi alla fine di quell’anno. Come si sa (è una storia piuttosto brutta, che interessò moltissimo la cronaca rosa dell’epoca), Mario Balotelli si rifiutò di riconoscere Pia per molto tempo.

L’attaccante era convinto che la bambina non fosse sua e che, ovviamente, Raffaella stesse facendo di tutto per incastrarlo.

Quando Pia è nata era identica a suo padre, eppure qualcuno continuava a sostenere che la piccola fosse troppo bianca per essere figlia di Mario.

Fortunatamente, grazie alla caparbietà di Raffaella, alla fine quella storia si è conclusa con un lieto fine: nel Febbraio 2014 infatti, cioè dopo poco più di un anno dalla nascita della bambina, Mario Balotelli decise di riconoscerla. Da allora i due sono stati sempre molto uniti, anche se Pia è una grandissima tifosa del Napoli e non del Brescia, esattamente come la sua mamma.

Pia Balotelli, la bambina che consolò il campione

Pia è un nome insolito per una bambina, quindi molti si sono chiesti come mai Raffaella ha deciso di optare proprio per questo nome. La ragione è che Raffaella Fico, come tutta la sua famiglia, è molto devota di Padre Pio.

Nel momento in cui mise alla luce la sua bambina sapeva che avrebbe dovuto affrontare molti ostacoli completamente da sola, dal momento che Mario aveva messo subito in chiaro che non intendeva riconoscere la bambina.

Per questo motivo decise di compiere una sorta di “voto”, chiedendo la protezione di Padre Pio sulla figlia, che prese quindi il nome del santo di Pietrelcina.

Naturalmente nel corso del tempo le cose sono cambiate e oggi Mario Balotelli stravede per sua figlia, alla quale ha dedicato moltissimi video e fotografie del suo profilo Instagram.

Cresciuta come una vera piccola napoletana, Pia ha frequentato la scuola come tutti i bambini, ed esattamente come tutti i bambini meticci ha dovuto sopportare le offese razziste dei suoi compagni di scuola.

Raffaella Fico ha infatti raccontato, con moltissimo dolore, che Pia ha subito episodi di razzismo e di bullismo nel corso della sua vita, esattamente com’è toccato a suo padre.

I compagni di scuola della bambina non le volevano dare la mano e non le volevano prestare i giocattoli dicendole “perché sei ne*gra”.

Raffaella ha raccontato che Pia è tornata da scuola diverse volte chiedendo alla madre il perché del comportamento dei suoi compagni e che è stato molto difficile per lei darle una risposta che la potesse aiutare a superare il problema.

Fortunatamente Pia sembra aver imparato a cavarsela, tanto da aiutare anche suo padre nel momento in cui Mario è stato bersagliato da cori razzisti durante la partita Napoli – Brescia, che si stava svolgendo al San Paolo sotto gli occhi di Raffella e di Pia, che stavano assistendo dagli spalti.

Fortunatamente, come Raffaella ha raccontato in seguito a quell’episodio a Storie Italiane, Pia non ha avuto modo di assistere alla frustrazione e alla rabbia di suo padre, che scagliò il pallone contro la curva del Napoli. Raffaella infatti aveva deciso di portare la bambina via prima per non trovarsi intrappolata nel caos della folla che sarebbe uscita dal San Paolo al termine della partita.

Purtroppo però fu impossibile impedire che Pia vedesse il video in televisione. La bambina si rese conto di quanto le offese che piovevano dalle tribune avevano fatto arrabbiare il suo papà e decise di mandargli un messaggio per consolarlo: “Non ascoltarli, sono stupidi”.

Oggi Pia ha un fratellastro: Mario Balotelli ha avuto infatti un secondo figlio dall’attuale compagna Clelia. Il piccolo si chiama Leòn e vive molto lontano dai riflettori, esattamente come sua madre.

Raffaella Fico, invece, non ha costruito un’altra famiglia (almeno per ora) e si dedica anima e corpo a crescere Pia che, se da piccolissima era davvero identica al padre, ormai somiglia moltissimo alla mamma!