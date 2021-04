Selvaggia Lucarelli, ex fidanzata Max Giusti: “Eravamo giovani e audaci”

Selvaggia Lucarelli è l’ex fidanzata di Max Giusti: la giornalista e il conduttore hanno avuto una storia in passato.

Selvaggia Lucarelli e Max Giusti hanno avuto una storia diversi anni fa. La giornalista e l’attore hanno, oggi, delle vite private serene e felici. In passato, però, lo loro strade si sono incrociate. Una storia di cui in pochi, fino a qualche tempo fa, erano a conoscenza.

La rivelazione è arrivata, infatti, durante la partecipazione di Max Giusti, in coppia con Marco Mazzocchi, a Pechino Express 2020. Durante le varie tappe del viaggio, di fronte alle difficoltà incontrate da Giusti in Cina, Costantino Della Gherardesca si è lasciato andare al seguente commento:

“Ma come? Sei stato sei anni con Selvaggia Lucarelli cosa sarà mai la Cina!” a cui Max Giusto ha risposto – “Sì, ma eravamo giovani e audaci, bei tempi“.

Selvaggia Lucarelli e Max Giusti: la vita privata oggi

Oggi, sia Selvaggia Lucarelli che Max Giusti hanno una vita privata serena e felice. La giornalista, è fidanzata Lorenzo Biagiarelli ed è mamma di Leon, nato dalla sua precedente relazione con Laerte Pappalardo.

Max Giusti, invece, è sposato con Benedetta Bellini ed è papà di Matteo e Caterina. Quello tra il conduttore e la moglie è una storia d’amore lunga e importante. A parlarne, in un’intervista rilasciata a Vieni da me di Caterina Balivo, parlando del rapporto con la moglie, ha dichiarato:

“Stiamo insieme da 15 anni non ci facciamo neanche i regali di compleanno: siamo senza date, non festeggiamo neanche San Valentino. Non sono geloso perché non potrei immaginare qualcuno che corteggia mia moglie, altrimenti impazzisco. Se stai con una persona, devi essere sereno: la gelosia è una cosa brutta. Mi fido ciecamente di mia moglie: non sono geloso perché starei malissimo”.

'Max sei stato 6 anni con Selvaggia Lucarelli cosa sarà mai la Cina' #pechinoexpress pic.twitter.com/dlfuR6YqUH — (@chimipare_) March 31, 2020

IN CHE SENSO MAX GIUSTI È STATO 6 ANNI CON SELVAGGIA LUCARELLI?#pechinoexpress pic.twitter.com/gZ1Szz3f2z — Manu (@panelelasalame) March 31, 2020

Sia la Lucarelli che Max Giusti, dunque, dopo la fine del loro amore giovanile, hanno trovato l’amore con altre persone.