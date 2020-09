Gravi accuse su Iconize a Domenica Live: Soleil Sorge in difficoltà

Iconize avrebbe inscenato un’aggressione omofoba per finire in tv. Barbara d’Urso ha “interrogato” Soleil Sorge a Domenica Live.

Iconize, l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi al GF Vip, qualche tempo fa, è stato ospite in uno dei salotti televisivi di Barbara d’Urso a raccontare al pubblico del piccolo schermo degli italiani di essere stato vittima di un’aggressione omofoba.

La bella conduttrice partenopea ha accolto la sua testimonianza, in modo tale da poter sensibilizzare il suo pubblico su questa delicata tematica. Le cose però non sarebbero andate propriamente così.

Marco Ferrero, questo è il suo nome all’anagrafe, avrebbe finto l’aggressione per andare in tv. A sganciare la bomba è stata Dayane Mello al Grande Fratello Vip, che ha raccontato il tutto a Zorzi riferendogli che il suo ex si sarebbe dato un pugno da solo, fingendo un’aggressione che non sarebbe mai avvenuta, soltanto per finire tv e che l’episodio le sarebbe stato raccontato da Soleil Sorge.

Per questo motivo Barbara d’Urso ha invitato Soleil Sorge a Domenica Live per sapere dalla sua bocca cosa sarebbe realmente successo quella sera e per capire se è stata presa in giro o se si tratta di un gossip privo di fondamento: Iconize ha finto di essere stato aggredito solo per finire in tv?

Soleil Sorge in imbarazzo a Domenica Live: la verità su Iconize

Soleil Sorge è apparsa piuttosto imbarazzata negli studi di Domenica Live, in quanto ha confermato a Barbara d’Urso di aver raccontato a Dayane Mello di quell’episodio, ma che non si aspettava di certo che lei andasse a raccontare il tutto al Grande Fratello Vip, in quanto è un episodio davvero molto delicato di cui non è sicura di come siano andate realmente le cose. In quanto la verità la conosce soltanto Marco Ferrero, Iconize.

“Quest’estate io e lei ci siamo incontrate e mi ha chiesto come mai mi fossi allontanata da Marco” ha ammesso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che è stata paparazzata con un altro ex di Belen. “Io le ho confidato che mi ero allontanata da lui perché avevo sospettato che avesse finto l’aggressione per finire in tv, in quanto la sera prima era a casa mia dove, tra un bicchiere di vino e l’altro, ha parlato di come avrebbe potuto fingere un’aggressione omofoba, ma non so se poi lo ha fatto realmente oppure no” ha spiegato Soleil sull’aggressione omofoba di Iconize.

“Certo, qualora avesse realmente finto, sarebbe una cosa gravissima” ha aggiunto. “Una mancanza di rispetto per tutta la comunità LGBT” ha concluso, confidando alla conduttrice che dopo la fine delle vacanze lei e Marco Ferrero si sono nuovamente riavvicinati.

Barbara d’Urso furiosa a Domenica Live ha promesso al suo pubblico che andrà fino in fondo a questa faccenda, in quanto non ha nessuna intenzione di farsi prendere in giro da Iconize, che di recente ha replicato alle offese di Tommaso Zorzi, che dopo aver comunicato ai media della sua aggressione ha ricevuto il supporto e il sostegno di numerose associazioni LGBT.