Preparare una torta salata è sempre una soluzione pratica, in più la torta rustica con melanzane, provola e prosciutto è anche golosa

Se le torte salate e i rustici sono sempre una salvezza quando pensiamo ad un antipasto, perché renderle banali? Possiamo sempre giocare con la fantasia inventando ricette nuove e golose, come la torta rustica con melanzane, provola e prosciutto.

Può essere servita anche durante un aperitivo o un buffet con amici ed è molto pratica, perché potete prepararla in largo anticipo e tenerla in frigorifero fino al momento di infornare. Prima di passare alla ricetta, in consiglio: al posto della pasta sfoglia, va benissimo anche la pasta per la pizza.

Torta rustica con melanzane, provola e prosciutto: proviamo a congelarla

La torta rustica con melanzane, provola e prosciutto deve essere conservata in frigorifero al massimo per un giorno, in un contenitore ermetico. Ma potete anche congelarla prima di cuocerla, durerà fino a 2 mesi in freezer.

Preparazione:

2 rotoli di pasta sfoglia

1 melanzana tonda

200 g di prosciutto cotto

300 g di provola

70 g olive denocciolate

90 g pomodorini

1 uovo

1 ciuffo di prezzemolo

olio extravergine d’oliva q.b.

40 g parmigiano grattugiato

sale q.b.

pepe q.b.

Pulite la cipolla, tritatela non finemente e mettetela ad appassire in una padella con un filo di olio. Quando ha preso colore, aggiungete anche i pomodorini e lasciate cuocere tutto per una decina di minuti.

Mentre aspettate, lavate le melanzane, poi tagliatele a dadini e aggiungetele in padella. Dovranno cuocere per circa 15 minuti. Fondamentale è che il liquido di cottura sia rappreso e quindi la salsina asciutta.

Tagliate a cubetti anche la provola, poi tritate finemente il, prezzemolo dopo averlo lavato a aggiungetelo in padella a cottura ultimata dando una girata, salando e pepando a piacere.

Quindi stendete un rotolo di pasta sfoglia su una teglia da 20-22 cm di diametro, bucherellando il fondo con i rebbi di una forchetta per non farlo gonfiare in cottura. Poi versate melanzane e pomodorini allargandoli per coprire tutta la superficie.

Aggiungete anche la scamorza a cubetti, le olive tagliate a rondelle, il prosciutto cotto a fettine e spolverizzate con una dose generosa di parmigiano grattugiato.

Coprite con l’altro rotolo di sfoglia, sigillando i bordi con le dita perché la vostra torta rustica con melanzane, provola e prosciutto stia compatta e spennellate la superficie con l’uovo leggermente sbattuto.

Mettete a cuocere in forno per circa 30 minuti a 200 °C. la superficie si questa torta rustica deve risultare colorata ma non eccessivamente. Poi sfornate, lasciatela 5 minuti ancora in teglia per rapprendersi e spostatela su un piatto o un vassoio per servirla.