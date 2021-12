Menù di Capodanno 2021, un cacciucco alla livornese da applausi

Il vero cacciucco alla livornese è una ricetta tramandata da generazioni, una vera festa di pesce che sulla tavola di Capodanno sta benissimo

In mezzo alle tante ricette tipiche e popolari, le zuppe di pesce sono tradizionali. E in Toscana non vi potete sbagliare: il cacciucco alla livornese (o alla viareggina) è una preparazione antica ma sempre moderna.

Polpo, seppie, calamari, gallinella, scorfano, palombo, gambero, mazzancolle, molluschi vari, Potete metterci tutto ed è tutto buono, basta solo provare.

Cacciucco alla livornese da applausi, il segreto è nel pane

Il pane migliore per accompagnare questa ricetta è sicuramente quello toscano, senza sale. Se non lo trovate, va bene anche quello pugliese oppure un altro pane casereccio.

Ingredienti:

800 g seppie

700 g calamari

1 kg polpo

400 g palombo

400 g scorfano o gallinella

500 g gamberi

5 cucchiai concentrato di pomodoro

800 ml Passata di pomodoro

1 bicchiere vino bianco

3 spicchi di aglio

4 foglie salvia

8 fette pane toscano

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 cucchiaini di peperoncino

pane casereccio

sale q.b.

Preparazione:

Prendete un tegame grande e basso. Accendete il fuoco, versate due cucchiai di olio extravergine d’oliva e lasciatelo scaldare. Quando ha preso calore, aggiungete due spicchi di aglio già spellati, le foglie di salvia e il peperoncino.

Appena l’aglio è dorato cominciate ad aggiungere il pesce partendo da quello che ci mette di più, quindi il polpo, i calamari e le seppie tutti già puliti. Dopo una decina di minuti, unite anche il palombo e poi quando sono passati altri 5 minuti aggiungete anche il vino e il concentrato di pomodoro allungato con poca acqua.

Lasciate cuocere per almeno 30 minuti e intanto passate agli altri ingredienti. In un altro tegame versate l’altro cucchiaio di olio con uno spicchio d’aglio. Anche in questo caso aspettate che abbia preso colore, poi aggiungete lo scorfano o la gallinella, la passata di pomodoro, un bicchierino o due di acqua e lasciate cuocere a fuoco basso per circa 20 minuti.

->> LEGGI ANCHE:

Passato questo tempo, versate tutto nel tegame più grande e terminate di cuocere tutto insieme. Negli ultimi 5 minuti aggiungete anche i gamberi oppure i crostacei che avete scelto per completare questa ricetta.

A parte, mettete ad abbrustolire le fettine di pane (almeno 2 a testa) sulla griglia oppure in forno e quando sono pronte passate ad assemblare il piatto. Potete servire tutto in una grande terrina, con le fette di pane casereccio intorno e ognuno dei commensali si servirà. Oppure dividete cacciucco e pane in piatti singoli, accompagnato da due fettine di pane bruschettato.