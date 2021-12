Jane Alexander: dal dramma al suo grande amore

Jane Alexander è una delle attrici più amate del pubblico del piccolo schermo, ma sei davvero sicuro di conoscere tutto su di lei?

Jane Alexander è senza dubbio una delle attrici più apprezzate dal pubblico del piccolo schermo degli italiani. Jane ha fatto breccia nel cuore dei suoi fedeli telespettatori grazie al personaggio di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa. Uno dei personaggi più malvagi del piccolo schermo degli italiani, ma che lei ha saputo interpretare in maniera magistrale. Tant’è che ancora oggi, a distanza dalla messa in onda dello show televisivo, è ancora ricordata da migliaia di fan.

I suoi fedeli sostenitori sono convinti di sapere tutto sul suo conto, ma è davvero così? Abbiamo deciso di metterti alla prova, rivelandoti ben 5 curiosità su Jane Alexander di cui probabilmente non sei a conoscenza. Aneddoti che riguardano la sfera privata della sua vita ma anche quella professionale.

5 cose di cui probabilmente non sei a conoscenza su Jane Alexnader

Jane Alexander si è sempre raccontata senza filtri ai suoi fedeli sostenitori. Tant’è che non ha mai nascosto di aver sofferto di alcolismo. L’attrice, durante una recente intervista a Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, ha rivelato che per quel brutto periodo non faceva altro che bere tutto il giorno e che è riuscita ad uscirne grazie all’aiuto e al sostegno del suo compagno.

Lui è Gianmarco Amicarelli, un bravissimo musicista che è noto al pubblico del piccolo schermo per essere apparso nei vari salotti televisivi durante l’esperienza al Grande Fratello Vip di lei. In quanto durante il corso di quell’edizione, lui le chiese di sposarlo in diretta ma questo non la rese molto felice. Tant’è che la coppia entrò in crisi anche a causa della vicinanza dell’attrice con Elia Fongaro.

In un libro, l’attrice ha rivelato una strana curiosità riguardo la sua sfera intima. In quanto Jane ha confidato che le piacerebbe vivere l’intimità con un uomo tatuato su una lavatrice. Ve lo avevamo detto, dopo di tutto, che la Alexnder non ha mai avuto filtri con i suoi fedeli sostenitori raccontando loro tutto ciò che pensa.

Jane Alexander è, tra l’altro, una delle attrici più alte che possiamo vantare nel panorama nostrano. Pensate un po’ l’attrice senza tacchi è alta 182 cm. Una dota che decisamente passa inosservata, ma preparatevi con l’ultima curiosità che riguarda la sua persona. Pensate un po’ la sua famiglia possiede sangue blu, ma la cosa più bizzarra è che Jane lo ha scoperto durante il corso di un’intervista.

La famiglia di Jane Alexander deriva dalla casata degli Hannover.